Influenciadoras famosas trocam experiências sobre empreendedorismo

Com programação voltada para criadores de conteúdo da capital amazonense, a terceira edição do "Web's e Tal - O futuro é hoje dê o play". Reúne profissionais do mercado digital neste sábado (5) a partir das 13h no Palácio Rio Negro, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus.



Nesta edição, estarão presentes pela primeira vez em Manaus as influenciadoras digitais Rica de Marré de Maceió, Nicole Arruda, Raiza Saraiva e Luiza Leal. As influenciadores locais Giovanna Quercia, Carol Heinrichs, Raphaella, Karen Mabel e Shay Takita também fazem parte das rodas de conversa.

Segundo a organizadora do evento, Chay Santos, o evento busca intensificar o empreendedorismo na capital amazonense, oferecendo uma troca de experiências dos palestrantes com o público.

"É a primeira vez que trazemos influenciadores de outros Estados. Temos o objetivo fomentar o empreendedorismo na região amazônica. Trouxemos grandes mulheres empreendedoras que irão contar da experiência, contar sobre o trabalho e dar algumas dicas para os interessados no mercado digital", contou a organizadora.

Além das rodas de conversa, o público poderá experimentar lançamentos de produtos e serviços das várias empresas que estão participando do evento. " Vai ser uma grande experiência, pois o público vai pode estar em contato direto com várias empresas de diversos segmentos na cidade. Algumas empresas como a Waku Sese, que vai realizar o lançamento de uma nova garrafa de açaí", comentou Chay.

Chay Santos é uma da organizadoras do evento | Foto: Divulgação

O evento irá abordar também grandes cases de empreendedorismo e gestão da cidade manauara, como Barbara Daou, diretora de uma grande rede local de franquia de açaí, e Eulália Ribeiro, CEO de uma renomada empresa de assessoria de marketing. Ativações de marcas dos patrocinadores e muito networking com os envolvidos, irão complementar o evento.

Os ingressos para o Web´s e Tal 2019 estão disponíveis para venda por meio do site do evento até esta sexta-feira (5), e pessoalmente na Agência Mangarataia, localizada na avenida a Umberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Programação completa:

14h – Primeiro talk: A necessidade de se reinventar: Barbara Daou, Luna Saunders, Thaiane Caroline

15h – Segundo talk: Mulheres que inspiram: Eulália Ribeiro, Jeinnyliss Paixão, Rosane Calderaro

15h30 – Terceiro talk: A reciclagem da TV com o mundo da Internet: Karen Mabel e Isaac de Paula

16h – Quarto talk: Roda de conversa com influenciadoras: Nicole Arruda, Raiza Saraiva, Raphaella Moura e Luiza Leal

17h – Talk com Rica de Marré: Como se destacar na multidão e o futuro dos influenciadores