Festival de Teatro em Manaus começa na próxima quarta (9)

MANAUS – De 9 a 13 de outubro, o público amazonense tem encontro marcado com a edição 14 do ‘Festival de Teatro da Amazônia’, no Teatro Amazonas e Casarão de Ideias, inteiramente gratuito. O festival terá 13 apresentações de espetáculos diversos, sendo 8 (oito) da Amazônia, incluindo Manaus, Boa Vista e Macapá, além dos outros (5) cinco de São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Minas Gerais.



O Teatro Amazonas será palco do início da ‘Mostra Oficial Não Competitiva – Jurupari’, na próxima quarta-feira (9), às 17h, com o espetáculo ‘Chão de Pequenos’, de Minas Gerais, e à noite, às 20h, com ‘Saudades do Adolpho’, da veterana amazonense Ednelza Sahdo. Na quinta (10), às 10h, a programação segue no teatro com a peça infantil ‘Algodão Doce’, da Companhia Zona Cultural (AM). Já às 20h é a vez da Companhia de Teatro Apareceu a Margarida (AM) apresentar a tragicomédia ‘Ambrozhya e o Phantasma da Arte’.

Na sexta-feira (11), a agenda do festival será bem movimentada com quatro apresentações, a começar com ‘De Encontro’ (AM), da Criatê, às 10h. Segue com ‘Canções para não dizer’ (SP), às 17h, e ‘Ovelha Dolly’ (DF), às 20h. Todas estas apresentações serão no Teatro Amazonas. Já no Casarão de Ideias, será a vez de ‘Lugar da chuva’ (AP), às 22h. O sábado (12) reserva programação para pais e filhos aproveitarem o Dia das Crianças. O Teatro Amazonas apresenta às 10h a peça ‘Augusto’ (RR) e o Largo de São Sebastião, às 17h, ‘O Palhaço de La Mancha’ (AM), da Cacompanhia. O dia será encerrado com a programação adulta: ‘A Fome’ (RS), às 20h, no Teatro Amazonas.

No último dia do 14º FTA, domingo (13), tem a peça de São Paulo ‘Cinco semanas em um balão’, às 10h, e à noite, às 19h, tem ‘Helena’ (AM), do Ateliê 23, ambas no Teatro Amazonas. No período de 10 a 13 de outubro, haverá um ciclo de debates dos espetáculos apresentados no festival, com mediação de Márcio Braz e Francis Madson, às 11h, no Ateliê 23. Toda a programação do festival é gratuita. Mais informações pelos números de whatsap 99331-7090 e 98430-2531.

*Com informações da assessoria