Sesc Argumenta 2019: Inscrições para curso de roteiro estão abertas

Após o sucesso do lançamento do Sesc Argumenta, laboratório imersivo gratuito que propõe uma consultoria especializada a novos autores de projetos cinematográficos, o Sesc no Rio de Janeiro está recebendo inscrições para a 2ª edição do projeto. Para participar do Laboratório de Argumento, que será realizado com a participação de consultores brasileiros de destaque no mercado audiovisual, as inscrições deverão ser feitas pelo portal www.sescargumenta.com.br até 13 de outubro.

A proposta é valorizar laboratórios de escrita como potentes ferramentas de formação profissional. Essa contribuição do Sesc para a capacitação de agentes culturais irá criar um espaço de convivência que possibilita o surgimento de novos nomes, além de estimular a cadeia produtiva audiovisual e contribuir para a diversificação da oferta de conteúdo qualificado ao mercado cinematográfico.

Os autores selecionados terão a oportunidade de aperfeiçoar o processo de escrita por meio de metodologias e estruturas dramatúrgicas que contribuam para a evolução de suas histórias e para seu desdobramento em novas peças literárias. Também participarão de aulas sobre os processos que envolvem a criação de argumentos e roteiros cinematográficos e palestra sobre o mercado cinematográfico brasileiro.

O projeto é direcionado a autores maiores de 18 anos, estreantes ou não estreantes no universo cinematográfico. Porém, os não estreantes só poderão ter no máximo 1 longa-metragem de ficção produzido na função de roteirista e/ou diretor.

Em 2018, foram recebidas 423 inscrições de 19 estados brasileiros (AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MT, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RR, RS, SC e SP). Deste volume, 163 inscrições foram realizadas por mulheres e 260 por homens, sendo selecionados 7 mulheres e 3 homens. Participaram como consultores Carlos Gregório, David França Mendes, Kleber Mendonça Filho, Marina Meliande e Melanie Dimantas. Os nomes deste ano serão anunciados em novembro.

O regulamento do Sesc Argumenta está disponível no site www.sescargumenta.com.br

