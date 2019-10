Paróquia de Nazaré realiza exposição dos mantos de Nossa Senhora

Manaus- Neste fim de semana, os mantos de Nossa Senhora de Nazaré utilizados durante as procissões do Círio de Nazaré Manaus serão apresentados ao público durante a exposição “Mitze Maria”. O evento acontece na Paróquia de Nazaré , localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul, organizadora da exposição.

A exposição deve revelar aos visitantes uma perspectiva do Círio através dos mantos, cultivando no público o valor histórico, religioso e cultural de nossa região.

A mostra irá reunir aproximadamente 19 mantos que foram usados durante as peregrinações de anos anteriores.

O visitante poderá ver de perto a riqueza de detalhes, a singeleza dos tecidos, além de se encantar com a diversidade de desenhos e formatos das vestes. Ainda neste sábado, na missa às 18h, serão apresentados os novos mantos oficiais que irão adornar a Imagem da Santa durante as celebrações do Círio de Nazaré 2019.

*Com informações da assessoria