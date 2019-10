Matrix: dois filmes da franquia estão sendo feitos ao mesmo tempo

A franquia Matrix está prestes a voltar aos cinemas e ao que parece, tanto o passado quanto o futuro da história serão explorados, em dois filmes que já estão sendo feitos. Sabe-se que Lana Wachowski, uma das diretoras responsáveis pela trilogia original, está trabalhando em uma sequência com os retornos de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, mas há mais coisas acontecendo ao mesmo tempo.

Em seu Twitter, o diretor Zak Penn revelou que está trabalhando em um filme de Matrix, mas não se trata do mesmo projeto de Wachowski. “As pessoas continuam me perguntando, então deixa eu esclarecer que existem dois projetos diferentes de Matrix na Warner Bros. Eu escrevi um situado no início da linha do tempo do universo Matrix. Lana Wachowski está dirigindo uma sequência na qual eu não estou envolvido, mas que estou ansioso para ver”, explicou.

A existência de dois filmes em produção, um prequel e uma sequência, pode explicar por que a produção está procurando por atores para interpretar versões mais jovens de personagens como Neo, Trinity e Morpheus, apesar de Reeves e Moss já estarem confirmados para voltar aos seus papeis.

Sobre Matrix

O longa teve duas sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions | Foto: Divulgação

Em 1999, as irmãs Wachowski entregaram um filme que tinha tudo para ser mais uma ficção genérica, mas acabou mudando os rumos do cinema moderno. Matrix é considerado até hoje uma obra de arte, principalmente em termos estéticos e no campo de efeitos especiais, mas também em sua concepção enquanto história.

No filme, Thomas Anderson (Keanu Reeves) vive uma vida dupla. Durante o dia ele é um trabalhador comum, mas a noite é um hacker conhecido como Neo. Tal qual uma versão moderna de Alice no País das Maravilhas, ele vê sua vida escorrer pelo ralo enquanto descobre uma verdade muito maior do que ele próprio e qualquer coisa: vivemos em uma simulação de computador.

Além de Keanu Reeves, o elenco contou com Laurence Fishburne como Morpheus, Carrie-Anne Moss como Trinity, Joe Pantoliano como Cypher, Marcus Chong como Tank, Anthony Ray Parker como Dozer, Julian Arahanga como Apoc, Matt Doran como Mouse, Belinda McClory como Switch, Gloria Foster como O Oráculo, Paul Goddard como o Agente Brown, Robert Taylor como o Agente Jones e Hugo Weaving como o terrível Agente Smith.

O longa teve duas sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambas lançadas em 2003. Lana Wachowski trabalha atualmente no quarto filme da franquia, que terá o retorno de Reeves e Moss respectivamente como Neo e Trinity. Um prequel dirigido por Zak Penn também está em produção.