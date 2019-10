Comédia '4 Amigos' será apresentada nesta quinta-feira (10), em Manaus

Manaus - A amizade é tema do encontro de quatro amigos de longa data. Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato apresentam o stand up “4 Amigos”, em Manaus. O evento acontece na próxima quinta-feira (10), às 20h30, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul.

O espetáculo tem conquistado o público por todas as cidades que passaram. “4 Amigos” não é somente formado por quatro grandes atores: Dihh, Thiago, Afonso e Márcio, mas por amigos de longa data, e foi daí a ideia de montar um grupo para simplesmente ter um show em teatro que pudesse ser viabilizado, surgiu o maior grupo de stand up do Brasil.

A proximidade entre os comediantes fica evidente dentro e fora dos palcos. Além da qualidade individual, quando se juntam, a risada é ainda mais garantida. Os quatro se revezam no palco ao longo do show, sempre com a presença do mestre de cerimônias, que apresenta cada um dos outros comediantes durante o espetáculo.

Os estilos únicos e muito bem definidos de cada comediante agregam qualidade e diversidade ao show. E para o encerramento, eles apresentam a Fila de Piadas, conteúdo de muito sucesso na internet. Inclusive de uma das filas, acabou surgindo um especial completo: “Te Apresento Meu Amigo”, atualmente com mais de 3 milhões de visualizações no canal do YouTube.

Os ingressos para a comédia “4 Amigos” ainda estão à venda no site www.shopingressos.com com preços que variam de R$ 55,00 até R$ 80,00 (valores de meia entrada). E também pode ser adquiridos nas lojas Ramsons, localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara, Samauma, Grande Circular e Studio 5.

Serviço



Comédia Standup 4 Amigos

Quando: 10 de Outubro, quinta-feira, às 20h30.

Onde: Studio 5 Centro de Convenções (Rua general Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial)

Ingressos: R$ 55,00 até R$ 80,00 (preços de meia entrada).

Pontos de Vendas: lojas Ramsons, localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara, Samauma, Grande Circular e Studio 5

Vendas online: www.shopingressos.com.br

Classificação: 16 anos

*Com informações da assessoria