'Aquele com o aniversário': 25 anos de Friends é comemorado no cinema

Monica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe e Joey chegam às telas dos cinemas de Manaus. Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, os fãs verão no cinema seus personagens mais queridos, o Central Perk, o apartamento de portas e paredes lilás e outros cenários icônicos no Especial Friends, uma seleção de 12 episódios da série - quatro por noite -, selecionados entre a primeira e a sexta temporadas.

Os episódios serão exibidos nos cinemas do Studio 5 Mall, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus; e no Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Leste de Manaus.

O Especial Friends é uma homenagem aos 25 anos da estreia do programa na televisão norte americana, em 1994.

Na primeira noite, serão exibidos: “Piloto”; “Aquele do Blecaute”; “Aquele do Nascimento” e “Aquele em que Ross descobre”. Na segunda, “Aquele com o Vídeo de Formatura”, “Aquele em que Ninguém Está Pronto”, “Aquele da Manhã Seguinte” e “Aquele dos Embriões”. Para encerrar o Especial, o público vai poder assistir aos episódios: “Aquele do Chandler na Caixa”; “Aquele do Casamento do Ross parte 1”; “Aquele em que Todos Descobrem” e “Aquele em que Ross Fica Doidão”.

A série foi lançada em 1994 e gravada até 2004. Protagonizada por Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, “Friends” ganhou seis Prêmios Emmy e um Globo de Ouro.

Serviço

O quê: ‘Especial Friends’

Data: 14, 15 e 16 de outubro

Local: Cinemark do Studio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

UCI Cinemas do Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus

Ingressos: no site do ingresso.com e nas bilheterias dos cinemas.

*Com informações da assessoria