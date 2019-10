Casa de apoio a jovens fará feijoada beneficente no Dia das Crianças

Manaus- No Dia das Crianças, sábado (12), a partir das 12h, o Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) promoverá uma feijoada beneficente em sua sede, no Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque 10 de Novembro. O valor será R$ 20 para porção única.



A venda da feijoada visa arrecadar fundos para a manutenção da instituição, que acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social.

Neste mesmo dia, o Nacer também realizará uma festa especial com muitas brincadeiras e atividades lúdicas para os adolescentes e crianças abrigados na instituição, e para os participantes da feijoada.

“Vamos aproveitar o Dia das Crianças para comemorar com os nossos pequenos e para realizar nossa feijoada beneficente. Toda a renda com a venda da feijoada será revertida para o Nacer, que promove um trabalho de grande impacto social na capital amazonense. Vai ser um evento para toda a família. Traz os amigos e os familiares para curtirem um dia especial em nossa casa”, afirmou o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

O voucher para adquirir a feijoada será vendido no local. Para mais informações, ligue nos telefones (92) 3302-6282, 99326-6222 ou 99487-9811.

*Com informações da assessoria