Grupo Vocal dos Corpos Artísticos realiza novas edições este mês

A fim de melhor atender às necessidades em apresentações do Grupo Vocal dos Corpos Artísticos (GVCA), a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) realizará, no dia 19 de outubro, uma nova audição externa para aumentar o número de coralistas. A seleção acontecerá no Centro Cultural Palácio da Justiça, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, 901, no Centro, das 14h às 17h. A inscrição é gratuita.

São 44 vagas disponíveis, sendo 8 para soprano, 14 para contralto, 11 para tenor e 11 para baixo. As inscrições serão realizadas no dia e local da audição, conforme ordem de chegada. Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos e levar cópia do RG.

A avaliação consistirá em uma entrevista para pré-seleção dos candidatos, teste vocal/vocalises e execução de uma peça de livre escolha, erudito ou popular (o candidato deverá levar três cópias para os membros da banca). Serão avaliados: afinação; presença e postura; desenvoltura e interpretação.

A banca será formada por Otávio Simões, regente titular do Coral do Amazonas; Jhonny Meurer Carvalho, regente titular do Grupo Vocal dos Corpos Artísticos; e Juremir Vieira, preparador vocal do Coral do Amazonas e do GVCA.

O resultado será divulgado no dia 21 de outubro, por meio das redes sociais oficiais da SEC. Os selecionados deverão comparecer aos ensaios do GVCA que acontecem terça, quinta e sábado, das 14h às 17h, no Centro Cultural Palácio da Justiça.

Sobre o GVCA

O Grupo Vocal dos Corpos Artísticos (antigo Grupo Vocal do Coral do Amazonas) foi criado com a proposta de colaborar para a formação musical de novos cantores por meio do ensino de técnica vocal, teoria musical e prática de canto coral. Atualmente, tem 43 coralistas e participa dos eventos oficiais da SEC, como Festival Amazonas de Ópera, concerto natalino, série “Encontro das Águas”, assim como em espetáculos dos demais Corpos Artísticos do Estado.

Serviço

O quê: Audição para o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos

Data: Dia 19 (sábado) de outubro de 2019.

Horário: Das 14h às 17h.

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Inscrições: Gratuitas.

Contato: Assessoria de Imprensa - Secretaria de Estado de Cultura: (92) 98834-8152

