Musical sobre o 'Sítio do Picapau Amarelo' é exibido em Manaus

Manaus - “Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo”. É impossível ouvir esses dizeres e não lembrar de todas aquelas manhãs em que muitas crianças reservavam seu tempo para assistir à adaptação para televisão das grandes histórias de Monteiro Lobato.

Com o intuito de revisitar a memória do público, o espetáculo “Sítio do Picapau Amarelo – O Musical” é exibido a partir das 17h, deste domingo (13), no Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A apresentação do musical é em alusão ao Dia das Crianças, comemorado nesse sábado (12).

Sítio do Picapau Amarelo trata-se de uma das obras mais notórias do autor Monteiro Lobato. Conhecida na Literatura infantil, é uma série de 23 volumes e foi adaptada diversas vezes desde os anos 50. Também virou desenho animado, série de TV e no dia 1° de Janeiro de 2019 tornou-se de domínio público. O musical propõe uma viagem ao sítio, com a participação de alguns dos mais marcantes personagens da dramaturgia de Monteiro Lobato.

Além do teatro, a música e a dança também têm a proposta de transformar a apresentação numa experiência ainda mais prazerosa, de alcance do público de faixa-etária livre para toda a família. Considerando o tempo de existência da obra e as mutações pelas quais passou, para sobreviver até hoje entre os livros da nova geração.

O espetáculo apresenta as músicas que marcaram a infância do público amazonense | Foto: Divulgação

Segundo a organizadora Emille Nóbrega, é a primeira vez que a companhia realiza um espetáculo que abrange tanto a música e a dança.

“O Sítio é nosso primeiro musical. Já trabalhávamos com músicas e dança separadamente, porém essa vai ser a primeira vez que vamos abordar tanto o teatro como a música e a dança juntos. Algumas pessoas do nosso grupo são apaixonadas por musicais, então isso só veio a acrescentar. A ideia de realizar o musical sobre o Sítio surgiu depois de observarmos que os textos de Monteiro Lobato passaram a ser domínio público”, comentou Emille.

Emille ressalta que o musical promete emocionar e provocar um sentimento de nostalgia no público que for ao Teatro. “A obra é muito gigante e queríamos fazer uma mistura de tudo. O Sítio por si só tem uma magia, um encontro dramatúrgico muito interessante. O que é engraçado continua sendo engraçado, o que é mágico continua sendo mágico até hoje. O público vai experimentar esse mundo de novo, o sabor da infância”, comentou.

A companhia

O espetáculo foi produzido pela Cia Espatódea Trupe - Produções Artísticas, formada por artista de teatro, dança e música pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e do Liceu Cláudio Santoro, todos com registro profissional (DRT).

Ao todo, são 20 profissionais envolvidos no musical, desde elenco, direção, produção e sonoplastia. A Cia está em processo de criação desde o mês de janeiro deste ano e pretende realizar sua estreia em solo manauara ainda em 2019, em um teatro da cidade. E em razão de se obter uma continuidade do trabalho, pretende-se entrar em temporada a partir de sua estreia, como forma de fazer o espetáculo circular por outros públicos e regiões.

Ingressos

Os interessados em prestigiar o musical poderão adquirir os ingressos disponíveis nos pontos de vendas da Alô Ingressos, localizados nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma, como também na bilheteria do Teatro Manauara. O valor dos ingressos varia de R$ 30 a R$ 60.

Sinopse

Sítio do Picapau Amarelo: o musical traz as aventuras da turma de Narizinho, Pedrinho e a boneca de pano Emília no sítio de Dona Benta, onde costumam passar as férias. Com uma vasta gama de outros personagens que exploram a riqueza cultural e folclórica do Brasil, as histórias da turma do Sítio do Picapau Amarelo ganharam lugar de destaque no imaginário popular brasileiro, tornando-se objeto de incontáveis releituras, montagens teatrais e adaptações televisivas.