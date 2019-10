Fax realizará 3º Festival da Criança de Xadrez na Vila Olímpica

Manaus- Em comemoração ao Dia das Crianças, a Federação Amazonense de Xadrez (Fax), com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), realiza na próxima quinta-feira (10), a partir das 8h, o 3º Festival da Criança de Xadrez, na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

As inscrições para participar do evento são totalmente gratuitas e estarão disponíveis para participantes de até 14 anos. O presidente da FAX, Paulo Lima, explicou que o festival, além de ser uma comemoração pelo Dia da Criança, também é uma maneira de incentivar a modalidade e descobrir novos talentos.

“É com muita alegria que a Federação, com apoio da Sejel, convida toda a comunidade para o Festival da Criança. Além dos nossos enxadristas que já praticam a modalidade na Escolinha da Vila, esperamos conhecer novos talentos que existem nas escolas públicas e privadas de Manaus”.

A expectativa da organização do evento é que sejam inscritos cerca de 30 participantes, limite permitido na sala de xadrez da Vila Olímpica. Inscrições e outras informações podem ser obtidas por meio do número/whatsapp 98422-3240.

O festival acontecerá em dois horários. Pela manhã, as disputas serão realizadas das 8h30 até as 10h; à tarde, as partidas iniciam às 13h30 e vão até as 17h. Serão premiados com medalhas todos os participantes.

