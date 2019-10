Espaços da SEC têm horários de visitação diferenciados no feriado

Manaus - A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) informa que haverá horário de funcionamento diferenciado em alguns espaços administrados pela pasta neste sábado (12), feriado nacional em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida.

A Galeria do Largo e a Casa das Artes, ambas no Largo de São Sebastião, Centro, abrirão uma hora mais tarde do que o habitual, funcionando das 15h às 20h. A entrada é gratuita.

No Teatro Amazonas, a programação inicia às 10h, com o espetáculo infantil “Augusto”, com entrada gratuita, mas a visitação será realizada do meio-dia às 17h. As visitas guiadas são gratuitas para amazonenses (mediante apresentação de documento) e, para não amazonenses, custam R$ 20 (inteira).

Os centros culturais Usina Chaminé, Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça também terão horários diferenciados, recebendo visitantes das 9h ao meio-dia, todos com entrada gratuita.

O Palacete Provincial, que abriga cinco museus (de Arqueologia, da Imagem e do Som, de Numismática, Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado), funcionará normalmente, das 9h às 14h.

O Centro Cultural dos Povos da Amazônia e a Biblioteca Pública do Amazonas não abrem aos sábados.

*Com informações da assessoria