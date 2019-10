Conheça a programação da 2ª Semana do Livro e da Biblioteca em Manaus

Confira a programação completa na matéria | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus- Na semana de 19 a 23 de outubro acontece em Manaus a 2ª Semana do Livro e da Biblioteca, com o objetivo incentivar a leitura e estimular a construção do conhecimento na cidade. Durante a programação serão realizadas atividades que valorizam as bibliotecas, o livro e a leitura.

Nesta edição haverá um programação especial com atividades lúdicas para o público infantil. A entrada é gratuita em todas as atividades.

Confira a programação e participe:

19/10 (sábado)

Local: Biblioteca Pública do Amazonas

8h30– “É hora de brincar”.

Atividades lúdicas voltadas ao público infantil.

9h30 -Oficina artística: Criação de Tirinhas para crianças, com Luiz Andrade.

Podem participar crianças entre 9 e 12 anos, acompanhadas de seus pais/responsáveis. As inscrições serão feitas por ordem de chegada.

10h às 10h15 – Apresentação teatral “ Era uma vez e conte outra vez”

15h- Bate-papo: “Ficção Científica: gênese e possibilidades”, com Mapingua Nerd

20/10 domingo- Local: Biblioteca Pública do Amazonas

08h – 36ª Feira de Troca de Livros e Gibis.

Troca de Livros, espaço de leitura infantil, espaço de desenho e exibição de filmes.

22/10 (terça)

Local: Centro Cultural dos povos da Amazônia- Biblioteca Mário Ypiranga Monteiro

9h às 11h – Palestra: Noções básicas de conservação de acervos bibliográficos, com Kathyuscia

Inscrições: http://bit.ly/palestraconservacao

Vagas limitadas - certificado de horas complementares de 2h.

15h – Bate-Papo: Que tipo de leitor você é?

Mediadores: Tammy Rosas e Jan Santos (Clubinho da Madrugada).



23/10 (quarta)

Local: Biblioteca Pública do Amazonas

9h –Roda prática de Biblioterapia, com Katty Nunes.

Inscrições: bit.ly/infocabam_rodabiblioterapia

14h - Cinema na Biblioteca - Exibição de curtas-metragens com temática regional.