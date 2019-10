Com Alok, Halloween da Pump terá mais de 20 horas de música eletrônica

Manaus - Os fãs da música eletrônica já podem marcar no calendário: na véspera de feriado, 1º de novembro, a partir das 21h, acontece a PUMP Black Party – edição Halloween. A festa, que já é sinônimo de sucesso e faz parte do calendário de eventos da capital amazonense, será realizada pela primeira vez na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Após as apresentações no palco principal, a festa continua no Podium, a partir das 7h de domingo (2), sem hora para acabar.

O line-up conta com grandes nomes do gênero: Bhaskar, Illusionize, KVSH, Claudinho Brasil e Alok como atração principal da noite. As atrações escolhidas para a sétima edição do maior halloween do Brasil foram escolhidas a dedo pelo CEO da PUMP Entertainment, Bernard Teixeira.

Estrutura

O palco principal possui 60 metros de comprimento e vinte metros de altura, completamente cenográfico, conta com uma grande estrutura de som, luz, LED, efeitos especiais e toda a cobertura de proteção do gramado com easyfloor.

DJ Bhaskar, irmão gêmeo de Alok | Foto: Divulgação

“Nós procuramos trazer para Manaus os maiores artistas da atualidade do Brasil, reunimos a equipe, conversamos bastante e chegamos aos cinco nomes e formamos um line-up que Manaus merece e nós preparamos isso para o público que está conosco há bastante tempo e fará parte desse momento histórico: será nosso maior evento, desde o início da PUMP, em 2013”, comentou Bernard.

‘Prata da casa’

Único DJ a se apresentar no palco mundo da edição 2019 do Rock in Rio, Alok Petrillo é um indivíduo de raiz musical muito forte. Criado em uma família onde seus pais (Swarup e Ekanta) e o irmão gêmeo (Bhaskar) são artistas da cena eletrônica, seu universo tem girado em torno da música desde os 10 anos de idade. O início precoce o tornou produtor pró-ativo ao lado de seu irmão com o projeto “Lógica” e, eventualmente em carreira solo, totaliza mais de uma década de trabalho.

Alok tornou-se um dos ícones brasileiro, com honrarias e prêmios, tais como: “Melhor DJ do Brasil” por duas vezes consecutivas, eleito TOP DJ 19 do mundo para a revista britânica “DJ Mag” e único brasileiro a alcançar 280 milhões de plays na principal plataforma da música do mundo, o Spotify onde se tornou também o primeiro brasileiro a figurar no TOP 100 Global.

"Illusionize” foi eleito pela revista Cool Awards como DJ revelação de 2015 | Foto: Divulgação

Negócio de família

Bhaskar começou na música em 2004, ainda aos 12 anos, quando surgiu o primeiro projeto com Alok. Na época, lidavam com as CDJs como um hobby, mas, com o passar do tempo, viram que a brincadeira estava ficando séria. Em pouco tempo, já dividiam seu tempo entre os estudos e o estúdio. Filho dos renomados DJs Swarup e Ekanta, foi motivado pelo sucesso dos pais e em poucos anos já estava se apresentando em diversos países.

Outras ações

O DJ e produtor mineiro, Luciano Ferreira, sob o nome artístico “KVSH”, e o DJ e produtor curitibano Claudinho Brasil também fazem parte da programação festa. Com agenda cheia e viajando de norte a sul do Brasil todo fim de semana, KVSH se apresentou recentemente no palco New Dance Order, no Rock in Rio.

Já o “showman” da música eletrônica, Claudinho Brasil, na estrada desde 1994, toca diversos instrumentos e, em sua bagagem, também carrega trabalhos como diretor, ator e autor de livro. Figura carismática e criador do conceito ‘Trance Performance’, Claudinho Brasil faz do seu show um verdadeiro espetáculo e cheio de performances. No set, o artista também faz releituras de clássicos que fazem parte da trilha sonora da história da música, como Bohemian Rapsody do Queen, canções do Metallica, entre outras.

Claudinho Brasil | Foto: Divulgação

‘Illusionize’ comanda ‘After Party’ no Podium da Arena

Após as apresentações no palco principal, a festa continua no palco que será montado no Podium da Arena. O goiano Pedro Mendes, mais conhecido por “Illusionize”, retorna para comandar o famoso “After Party” da PUMP Black Party, que começa às 7h da manhã, sem horário para acabar, totalizando aproximadamente 20 horas de programação.

“Illusionize” foi eleito pela revista Cool Awards como DJ revelação de 2015, emplacou a oitava posição no ranking nacional do TOP 50 da House Mag, sendo um dos artistas mais promissores da atualidade. Ele também conta com suporte de artistas como Claude VonStroke, Carl Cox, Green Velvet, Tale Of Us, Sharam Jey, Destructo, Amine Edge & DANCE, Loulou Players e Kolombo.

Para participar do “after party”, o público precisa adquirir um ingresso extra nos pontos de vendas oficiais da PUMP, no valor de R$ 30,00 (1º lote). Esse ingresso só será válido para aqueles que já estiverem dentro do evento, nas áreas VIP e Premium. Os portadores das pulseiras de camarote ou backstage terão acesso liberado.

KVSH | Foto: Divulgação

Ingressos

Os ingressos estão no terceiro lote e variam entre R$ 60 e R$ 120, nas áreas PUMP Vip (pista – meia entrada), PUMP Premium (frontstage – meia entrada) e PUMP Diamond (backstage – meia entrada) que custa R$ 350 e traz open bar premium de vodka, whisky, água, cerveja Amstel e refrigerante até às 4h da manhã.