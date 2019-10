Oktoberfest da Tucan Brew terá chope artesanal e muita música; confira

Manaus- O 1º Oktoberfest da Tucan Brew vai agitar o movimento cultural e gastronômico da capital amazonense nos dias quinta-feira (24), sexta-feira (25) e sábado (26) de outubro. O evento vai acontecer no antigo Bodega da Vila, localizado na avenida Maceió, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus, e vai contar com as bandas Breakos , Physis e a cantora Bianca Caggy.



De acordo com Sidarta Gadelha, Ceo do Grupo Brew Mánaos, o evento vai contar com atrações musicais, além de envolver muito chope artesanal e comida típica alemã do Filet do Chef. Segundo ele, a primeira oktoberfest tem como expectativa, proporcionar uma experiência de consumir produtos exclusivos e diferenciados com vários tipos, texturas, aromas e sabores da Amazônia, fugindo da ditadura convencional, ou seja, oferecendo produtos de altíssima qualidade.

O show do grupo levará o melhor do rock | Foto: Divulgação

"A Tucan Brew tem como objetivo ser reconhecida como riqueza do Amazonas, agregando valor a vida das pessoas e não só como souvenir. Na 1ª Oktoberfest da Tucan Brew vamos proporcionar uma experiência de sabores e impacto visual, algo que nos faz sobressair, entendendo as necessidades dos nossos clientes oferecendo valor a vida deles.", afirma Gadelha.

Segundo o baixista Denilson Bentes, da banda Breakos, o show do grupo levará o melhor de Kings of Leon, Silverchair, Raimundos, Blur, The Strokes, Nirvana e dentre outras bandas de rock'n'roll. "Vamos levar clássicos nacionais e internacionais durante esse festival que promete movimentar a cidade", disse.

*Com informações da assessoria