Bumbás promovem ação social para beneficiar abrigo de Parintins

Parintins -Uma ação histórica uniu os bois Garantido e Caprichoso, em parceria com a Prefeitura de Parintins, em um dia de solidariedade no município. Os dois rivais realizaram no domingo (13) a ação social "Unidos pelo bem: um projeto de amor" que movimentou crianças de uma casa de acolhida mantida por voluntários.

A ação contou com entrega de presentes, passeio nos currais das agremiações folclóricas e lanche especial no Contemporâneo Eventos, no Centro de Parintins.

A instituição é ponto de acolhimento para crianças em grave situação de vulnerabilidade social e que tiveram provisoriamente que deixar suas famílias.



A ideia da ação é das primeiras damas Lígia Lobato do boi Caprichoso e Yanezza Cardoso do boi Garantido, que uniram forças com a primeira dama do município Mayra Dias.

Além dos presidentes dos dois bumbás, o prefeito Bi Garcia e a primeira dama Mayra dias prestigiaram a programação, parabenizando o gesto inédito e que levou alegria a essas crianças.



Yaneza Cardoso, primeira dama do Garantido, se emocionou falando sobre a alegria de poder proporcionar momentos de alegria a estas crianças. "Foi um momento de muita emoção ouvir o relato das crianças e poder dar um futuro com dignidade para elas", diz. O presidente do Garantido, Fábio Cardoso, afirmou estar feliz em poder viabilizar esforços para levar o sorriso no rosto de dezenas de crianças.

A primeira dama do Caprichoso, Lígia Lobato, falou que o gesto de solidariedade pode continuar com a ação das duas torcidas que poderão fazer doações por meio da conta bancária do abrigo municipal, que está sendo divulgada nas mídias sociais dos dois bois. "A campanha continua e você pode participar, depositando qualquer quantia na conta do Supermercado Brasileiro que vai reverter em mantimentos de acordo com a necessidade do abrigo", anuncia. Jender Lobato disse que foi recompensado com momentos especiais e a alegria em poder ajudar foi muito grande.

Mayra Dias atua voluntariamente nas ações sociais do município e teve participação fundamental com adoção de calçados e outros materiais para a campanha. O prefeito Bi Garcia falou que a solidariedade encampada pelos bumbás merece aplausos. "Quando se trata de criança nao pode ter rivalidade, tem que ter união, amor. Muito obrigado por essa ação ao Garantido e ao Caprichoso".

Quem quiser fazer doações para a campanha pode depositar qualquer quantia na conta do Supermercado Brasileiro que vai reverter em mantimentos para o abrigo.

Caixa Econômica - Agência: 0715 Conta: 0323-0 - Supermercado Brasileiro

*Com informações da assessoria