Coringa: Warner estaria interessada em uma sequência do filme

Coringa chegou recentemente aos cinemas, se provando um grande sucesso de bilheteria e levantando especulações sobre uma possível continuação que, segundo um novo rumor, é de interesse do estúdio responsável.



De acordo com fontes supostamente confiáveis do site We Got This Covered, a Warner Bros. está definitivamente levando em consideração dar continuidade à história do palhaço criminoso interpretado por Joaquin Phoenix nos cinemas.

No entanto, como o site nota, mesmo que essa informação seja verídica, isso não significa que um segundo filme definitivamente será produzido, apesar de Phoenix e o diretor Todd Phillips aparentemente também estarem de mente aberta para fazer mais com o personagem titular.

Coringa se encontra atualmente em exibição nos cinemas e, até o momento, acumulou aproximadamente 540 milhões de dólares mundialmente segundo o site Box Office Mojo e possui uma taxa de aprovação de 68% da crítica e 90% do público no Rotten Tomatoes.