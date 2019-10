Vídeo: artistas plásticas do Amazonas expõem obras em Paris

Manaus - Na Revista Web News, programa da WEB TV EM TEMPO, desta terça-feira (15), o público conferiu os próximos lançamentos do cinema com a Bancada Nerd e acompanhou uma matéria especial com o paraquedista Bob Caminha Neto, que tem mais de 15 mil saltos nos céus do mundo afora. No estúdio, a apresentadora Ayda Rodrigues entrevistou a artista plástica Rejane Melo, que levará as obras de cinco amazonenses para exposição em Paris.

Trata-se de cinco mulheres artistas que terão seu trabalho reconhecido no Carrousel du Louvre, um shopping subterrâneo em Paris, na França, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, com mais de mil artistas do mundo inteiro. Para poder chegar lá, foi necessário fazer rifas e contar com a ajuda de amigos - uma vez que o coletivo não conta com nenhum apoio de instituições públicas ou privadas.

A artista Rejane Melo, que fez a curadoria das obras, compartilhou sua história. Ela migrou da pedagogia para as artes em 2015, quando teve um problema de visão. Perdeu a capacidade de enxergar com o olho direito e precisou sair de sala de aula. "As crianças sempre foram meu maior objetivo, eu não deixei de ser professora, resolvi criar na sala da minha casa o ateliê de artes", contou.

O ateliê foi de extrema importância para ela, que teve sua perspectiva de vida completamente transformada. "Eu pude perceber que, ao perder a visão, eu tinha muito mais a enxergar", disse.

Ayda também conversou com Maria Luiza e Suzana Pires, artistas que terão suas obras expostas no Carrousel du Louvre. A jovem Luiza começou a pintar aos 10 anos de idade e mostrou no estúdio um quadro com temática de vegetação, feito especialmente para sua mãe. "Eu vejo a arte como uma forma de extravasar, de colocar as emoções no quadro", compartilhou.

Já Suzana, está há mais de 40 anos trabalhando com artes. Ela contou um pouco sobre sua trajetória e ainda falou sobre a dificuldade de trabalhar neste ramo, aqui na Região Norte.

Confira o programa na íntegra!