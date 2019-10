Teatro Gebes Medeiros recebe o espetáculo 'Caça Monstros'

Manaus- Neste domingo (20), às 17h, os ‘Birutas’ apresentam o espetáculo ‘Caça ao Monstro’ no Teatro Gebes Medeiros, localizado no Ideal Clube, na avenida Eduardo Ribeiro, próximo à Praça do Congresso, no Centro da capital.

O grande espetáculo possui a temática da sustentabilidade e o despertar de consciência para a preservação da natureza, a ‘Caça ao Monstro’.

A temática ambiental trazida por eles, mostra que tudo que vai, volta. E que jogar lixo na rua provoca danos e consequências trágicas à natureza, que consequentemente retornam ao homem, que é monstro do meio ambiente.

Os Birutas é composto por um time de humoristas amazonenses | Foto: Divulgação

Elenco

Os Birutas é composto por um time de humoristas amazonenses bastante experientes e surpreendentes no requisito improviso. Maritônio é o ‘burro’ esperto, sabe como se sair bem das trapalhadas. Wellington Mannia, ‘o Anjinho’, sempre se atrapalha e apronta muito. Carlos Jean Melo, o ‘Papito’ é o capitão ‘machão’, que conduz a turma para guerrear contra ‘Abigobaldo’, o ‘monstro’, interpretado por Ramoniel Gomes, o vilão da trama.

Espetáculo

O enredo inicia com cenas em que os personagens, são ‘soldados’ em dia normal de trabalho, em um quartel. Capitão ‘Papito’ avisa os colegas de que deve receber uma ligação do ‘general’ para uma missão muito importante. O ‘Cocada’ junto com o ‘Anjinho’ e o ‘Papito’ são determinantes para a missão, que logra êxito.

Derrotado, o monstro é conduzido para a prisão, onde deve refletir as consequências de seus atos para o ambiente e os seres viventes.

Surge, então, o índio guerreiro que apresenta o desejo da preservação do meio ambiente e conduz o público a refletir sobre a importância de não jogar lixo nos rios e a ter consciência ambiental.

*Com informações da assessoria