Fotógrafo amazonense ganha prêmio por imagem do Festival de Ópera

Fotografia vencedora do amazonense | Foto: MICHELL MELLO

Manaus - Uma fotografia de “Tosca”, obra de Giacomo Puccini, apresentada no Festival Amazonas de Ópera (FAO) deste ano, foi premiada como a Melhor Foto Randômica 2019/20, no Brasília Photo Show, um dos mais importantes festivais de fotografia, com participantes do mundo todo. “Ao Fio da Espada” é do fotógrafo amazonense Michell Mello.

Mello lembra que, no ano passado, ficou em segundo lugar na categoria Foto de Casamento, no mesmo festival, que teve mais de 12 mil inscritos. Neste ano, ele voltou a se inscrever e levou o prêmio máximo na categoria Foto Randômica. “Eu inscrevi trabalhos também em outras categorias (Fotojornalismo, Paisagem e Foto de Celular), mas fui premiado com a do Festival Amazonas de Ópera.

O fotógrafo, que atualmente integra a equipe da Secretaria de Estado de Comunicação do Amazonas (Secom), disse ter ficado surpreso com o resultado. “Sempre separo algumas imagens, faço uma pré-seleção para inscrever em concursos. Mas eu realmente não esperava ganhar com ‘Ao Fio da Espada’. Fiquei sabendo por amigos que me mandaram mensagens parabenizando”, contou.

A foto mostra um momento em que a cantora Floria Tosca abraça o pintor Mario Caravadossi, caído, sob uma espada que aparece graças ao cenário assinado por Nicolás Boni. “Tosca” foi apresentada, no Teatro Amazonas, nos dias 11, 17 e 19 de maio.

*Com informações da assessoria