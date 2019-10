'Malévola: Dona do mal' estreia nos cinemas nesta quinta-feira (17)

Manaus - Cinco anos se passaram desde que o público conheceu a história de uma das vilãs mais icônicas dos estúdios da Disney. Protagonizada pela brilhante Angelina Jolie, a sequência do live-action de A Bela Adormecida, “Malévola – Dona do Mal” estreia em todos os cinemas brasileiros nesta quinta-feira (17).



O enredo da sequência conta a história de Aurora, interpretada pela Elle Fanning, um pouco mais velha e prestes a se casar com o príncipe Phillip, vivido pelo Harris Dickinson; a nova rainha de Moors é praticamente adotada pela futura sogra, a Rainha Ingrith, representada pela grandeMichelle Pfeiffer.

O problema é que os humanos estão bastante receosos e temerosos em relação à Malévola após os eventos do primeiro filme e isso faz com que a relação entre Aurora e Ingrith deixe a madrinha furiosa, causando ainda mais rupturas na frágil relação entre os humanos e os habitantes dafloresta encantada.

Em entrevistas à imprensa internacional, Angelina Jolie declarou que a jornada de Malévola, no segundo filme, é algo com o qual ela se identifica particularmente devido à profundidade de temas envoltos em maternidade e família — algo que ela relaciona consigo mesma ao lembrar dos próprios filhos.

Os fãs estavam ansiosos pela estreia | Foto: Divulgação

Jolie confessou que há também uma certa similaridade entre a jornada de descoberta de Aurora com seu filho mais velho, Maddox, que recentemente saiu de casa para cursar faculdade na Coréia do Sul.

“Tem uma cena neste filme que eu preciso deixar [Aurora] ir, e isso não estava no roteiro, mas eu não queria soltá-la”, continua. “Então o Diaval tem que entrar na cena e me falar para soltá-la. Isso me emociona toda vez porque penso em todos os filhos e no momento em que precisamos deixá-los partir. E isso também é empolgante”, contou Angelina.

O que há de novo?

A sequência conta agora com a direção de Joachim Rønning, que dirigiu o filme “Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar”. O diretor prometeu entregar efeitos especiais à altura da franquia.

Joachim acrescentou ao elenco a brilhante Michelle Pfeiffer, que possui um leque de grandes atuações somando assim um interessante trabalho de contracenar como antagonista de Jolie, duas personagens fortes em conflito. O novato Harris Dickinson assume no lugar de Brenton Thwaites como Phillip. O motivo da troca de atores não foi divulgado.

Amazonense em cena

A modelo e atriz amazonense Fernanda Diniz também faz parte do elenco. Durante entrevistas, ela falou como foi trabalhar ao lado de grandes nomes do cinema como Angelina Jolie.

“Ela não tem nada de malévola. Sempre foi superdoce. Por ser a produtora do filme, além de protagonista, era bem participativa nas cenas. Nós do elenco dávamos opinião nas cenas, e a recepção era ótima. Minha personagem faz parte de um núcleo que tem a ver com a surpresa do filme! Um ano atrás, ao saber do convite num e-mail do diretor, fingi que achava tudo aquilo supernatural, mas, na frente da tela do computador, estava incrédula”, confessou Fernanda.

A amazonense, ainda, ressaltou que o público se emocionará bastante com o desfecho e com as surpresas que o filme preparou. “Quem for assistir ao filme poderá contemplar uma pequena homenagem aos elementos da biodiversidade da Amazônia”, ressaltou a atriz.

Nesse filme, Malévola e sua afilhada Aurora começam a questionar os complexos laços familiares | Foto: Divulgação

Sinopse

Malévola e sua afilhada Aurora começam a questionar os complexos laços familiares que as prendem à medida que são puxadas em direções diferentes por casamentos, aliados inesperados e novas forças sombrias em jogo.

“Malévola” foi um sucesso. Sua bilheteria mundial somou mais de US$ 758,5 milhões e passou 27 semanas em cartaz.

Recebeu crítica mista, com elogios absolutos à performance de Angelina. Era apenas o terceiro exemplar da era recente de remakes com atores de clássicos da Disney. Antes dele, só “101 Dálmatas”, em 1996, e “Alice”, em 2010.

Depois dele, abriu a porteira. Agora, o segundo filme é lançado em um ano permeado por três grandes produções do estúdio: “Dumbo”, “Aladdin” e “O Rei Leão”, este com bilheterias bilionárias.