Felipe Araújo canta no dia 23 deste mês na Copacabana Choperia

Manaus- Conhecido pelos sucessos “Atrasadinha”, “Amor da sua cama” e “A mala é falsa”, o cantor Felipe Araújo será a atração da Copacabana Choperia, na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, no próximo dia 23 de outubro, véspera de feriado. A nova apresentação começa a partir das partir das 21h. A noite ainda terá show da dupla Diego & Victor Hugo.



Os ingressos já estão à venda nas centrais da Alô Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma ao preço de R$ 35,00 (pista/meia), R$ 70,00 (frontstage/meia), R$ 105,00 (camarote avulso/meia), que também podem também ser adquiridos pelo site www.aloingresso.com.br ou em totens de autoatendimento espalhados por Manaus.

Felipe Araújo promete fazer um super show, cheio de energia e com seus maiores sucessos. Ele é natural de Goiânia sempre esteve em contato com a música e desde muito pequeno foi influenciado pela família, formada por alguns cantores sertanejos. Sua carreira teve início aos 15 anos de idade, sendo que seu trabalho de maior destaque aconteceu quando tinha apenas 17 anos, através da dupla “João Pedro e Felipe”. A dupla durou apenas 3 anos, no entanto, foi o suficiente para lançar a música “Arrocha com Tequila”, que ficou bastante conhecida.

No ano de 2015, Felipe Araújo formou uma nova dupla, desta vez, com o amigo Zé André, que já era um conhecido compositor no meio sertanejo. Juntos, gravaram “Noite Fracassada”, que mais tarde foi regravada por Jads e Jadson.

Entretanto, atendendo a um pedido do pai, ainda em 2015 Felipe deu início a carreira solo. Sua apresentação no programa “A Hora do Faro” marcou o início dessa nova trajetória que viria a ser um sucesso. No mesmo ano, chegou a lançar seu primeiro álbum solo intitulado “Com Você”.

A partir daí o cantor conquistou fãs em todo o país, tendo o reconhecimento que tanto merecia. Atualmente, Felipe Araújo é um verdadeiro sucesso em todas as plataformas digitais, conquistando milhões de views e arrastando multidões por onde quer que passe.

