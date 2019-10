SEC realiza a 2ª Semana do Livro e da Biblioteca

Manaus- O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), promove, de sábado (19) a quarta-feira (23), a 2ª Semana Livro e da Biblioteca. As atividades são gratuitas e acontecem na Biblioteca Pública do Amazonas e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA).

A ação tem como objetivo incentivar a leitura e estimular a construção do conhecimento, difundir o livro e divulgar o papel das bibliotecas como instrumentos de democratização, bem como promover a informação e o acesso a diversas formas de manifestações artísticas e culturais.

Nesta edição, serão realizadas atividades para o público infantil, oficina de tirinhas, bate-papo sobre ficção científica e literatura, palestra de noções básicas de conservação de acervos bibliográficos, roda prática de biblioterapia e o I Colóquio de Bibliotecas e Informação Digital.

A programação conta com parceria da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Rede Norte de Repositórios Institucionais, Clubinho da Madrugada, Mapingua Nerd e Centro Acadêmico de Biblioteconomia da UFAM.

