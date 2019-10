Barney e seus Amigos: animação infantil ganhará filme live-action

A famosa série infantil Barney e Seus Amigos está de volta. O dinossauro roxo e seus amigos serão estrelas de um filme live-action , anunciado oficialmente nesta sexta-feira (18).



O longa será coproduzido pela Mattel Films, subsidiária da Mattel; a 59%, produtora do ator Daniel Kaluuya, que apareceu em filmes como Corra! e Pantera Negra; e a Valparaiso Pictures.

“Trabalhar ao lado de Daniel Kaluuya nos vai permitir uma abordagem completamente diferente ao Barney, que irá surpreender o público e subverter as expectativas. Esse projeto vai abordar a nostalgia da marca de uma forma que irá ressoar com adultos, enquanto irá entreter as crianças de hoje em dia”, disse Robbie Brenner, da Mattel Films.

Daniel Kaluuya, por sua vez, declarou: “Barney foi um figura onipresente na nossa infância, e aí acabou desaparecendo e foi mal compreendido. Estamos animados em explorar esse convincente herói moderno e ver se sua mensagem do ‘amo você, você me ama’ pode durar com o tempo”.

Nenhum outro tipo de anúncio sobre esse filme de Barney e Seus Amigos foi feito, como nomes do elenco e uma data de estreia.

A série animada Barney e Seus Amigos foi exibida nos Estados Unidos entre os anos de 1992 e 2009 e foi estrelada pelo dinossauro antropomórfico de mesmo nome, que sempre usou danças e canções para passar mensagens educativas para crianças, além de sempre manter uma atitude otimista para encorajá-las. 268 episódios foram produzidos no total. No Brasil, a série foi exibida pelos canais Discovery Kids, Globo, TV Brasil e TV Cultura.