Grupo Kanabos volta ao Teatro Amazonas neste domingo

Manaus- O Teatro Amazonas recebe no dia (29) de Outubro, o Grupo Kabanos, com o show “Na estrada”, em comemoração aos cinco anos de trabalho do grupo voltados à Música Popular da região amazônica. No show haverá a participação de outras linguagens artísticas, dança e poesia.

O Grupo Kabanos tem como principal objetivo a valorização da música e dos artistas de nossa região, através do resgate de canções de grande sucesso dos anos 70, 80 e 90.

O Grupo comemora cinco anos de trabalho e conta com duas produções fonográficas: o CD intitulado “Chão Batido” (2015) e do EP (Extend Play) “Apenas Canções” (2018).

O nome do show leva o título “Na Estrada”, em virtude de um tempo ininterrupto de trabalho de muito sucesso, com shows em Manaus e outras cidades da região. O repertório do show é totalmente autoral, composto de 16 canções que fazem parte dos dois CDs já lançados e músicas inéditas que farão parte da terceira obra fonográfica a ser lançada no ano que vem.

O grupo divide o palco com a cantora Fátima Vitor e do Grupo Metropolitan Trio (cordas). O Grupo Kabanos é composto pelos músicos: Antônio Fonseca (compositor e violonista), Magno Frésil (compositor e vocal), Alayse Torres (vocal), Luiz Adriano (contrabaixo e direção musical), Dione Ribeiro e Pedro Pereira (percussão).

