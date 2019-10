Exposição apresenta trajetória artística da amazonense Amanda Navarro

São fotografias, reproduções de pinturas em pastel seco e oito obras em óleo sobre tela | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA) apresenta a exposição “Trajetória Presente” da artista visual amazonense Amanda Navarro. Aexposição, que tem o apoio do Instituo Apoiar, começa no dia 22 de outubro, às 19h, e segue até 22 de novembro. As visitas acontecem das 8h as 12h e das 14h as 17h, gratuitamente, na Galeria do Centro de Artes da Ufam (CAUA), que funciona na Rua Monsenhor Coutinho, 724, no Centro.



A artista está em Manaus desde o último dia 12, visitando os amigos e fazendo os últimos ajustes na exposição.

A exposição conta, ainda, com o apoio da FastFrame, Etnia Amazônia, Caxiri e Chez Les Rois. Serão 26 trabalhos mostrando um pouco da trajetória da artista plástica amazonense, radicada em São Paulo, a partir das séries “Luzes”, produzida em 2003; “Pesadelos”, produzida em 2008; “Sombras”, produzida em 2015 e “Vida” que reúne obras de várias fases de trabalho.

São fotografias, reproduções de pinturas em pastel seco e oito obras em óleo sobre tela. “Toda minha trajetória como artista tem algo que atravessa a pesquisa de cor, luz e o feminino”, explica Amanda Navarro.

Formada em Artes Visuais e pós-graduada em Arte Contemporânea e Poéticas Visuais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Amanda tem 38 anos e trabalha com pintura, desenho e objetos desde a sua juventude.

Já participou de exposições em São Paulo, Campinas e Manaus, apresentou seus trabalhos em Manágua, na Nicarágua e Jacarta, na Indonésia e possui dois de seus trabalhos no acervo da Pinacoteca do Amazonas.

O trabalho da artista visual percorre os temas do imaginário afetivo feminino, dando ênfase em expressões subjetivas. Usando a técnica do pastel seco e da tinta óleo, além da fotografia, retoma características da pintura moderna com cores fortes e imagens que contemplam a ilustração e a abstração ao mesmo tempo. Formas delicadas e sentimentos fortes são trazidos nas linhas expressivas de cada trabalho.

A artista carrega em seu imaginário as cores e a natureza de suas origens, o Amazonas. Para a diretora do Centro de Artes da Ufam, Priscila Pinto Maisel, abrir espaço para os artistas amazonenses é uma das funções do CAUA.

Segundo ela, “tão importante quanto expor as obras para a sociedade é possibilitar a aproximação e a troca de experiência entre artistas, pesquisadores e estudantes de artes visuais na cidade”.

