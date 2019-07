Concurso da Adaf com 208 vagas tem resultado final homologado no AM

De acordo com a Adaf, os aprovados reforçarão os compromissos da entidade relativos às ações de defesa animal e vegetal no Amazonas. | Foto: Divulgação

Manaus - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) homologou, nesta sexta-feira (14/05), o concurso público para efetivação de 208 servidores para os cargos de níveis Fundamental, Médio e Superior. A publicação está disponível no Diário Oficial do Amazonas (DOE). As datas de convocação e nomeação dos aprovados serão definidas pelo Governo do Estado.



De acordo com a Adaf, os aprovados reforçarão os compromissos da entidade relativos às ações de defesa animal e vegetal no Amazonas.

Cargos oferecidos pela Adaf:

O concurso da Adaf ofereceu aos candidatos de nível Superior cargos para fiscal agropecuário nas especialidades de médico veterinário, engenheiro agrônomo e engenheiro florestal, contador, economista, estatístico, analista de rede, administrador e jornalista.

No nível Médio/Técnico, o cargo ofertado foi para técnico de fiscalização agropecuária e agente de fiscalização.

Para o nível Fundamental, as vagas são destinadas para auxiliares de fiscalização agropecuária, motoristas fluviais e terrestres.

Leia mais:

TJAM confirma concurso público para nível médio e superior em 2019

Confira os concursos mais aguardados para o segundo semestre de 2019