Estudantes do Amazonas podem participar de concursos culturais no DF

Brasília - As inscrições para os concursos de desenho e de redação com o tema “José Bonifácio: um homem da política e da ciência” se encerram no dia 12 de julho. O certame de desenho é destinado aos estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e o de redação, aos alunos do Ensino Médio. Podem participar estudantes matriculados em escolas públicas e privadas de todo o país.

Promovidos pelo Plenarinho, o portal infanto-juvenil da Câmara, os concursos fazem parte das comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil, fato que ocorrerá em 2022. Neste ano, em 2019, a Câmara comemora os 200 anos do retorno de José Bonifácio de Andrada e Silva – o patriarca da Independência – ao Brasil, ocorrido em 1819, o que contribuiu de forma decisiva para a Proclamação da Independência do Brasil.

Para o concurso de desenho, é preciso preencher as fichas e enviar o trabalho pelos Correios. Os desenhos devem ser originais e individuais e apresentados em papel ofício branco, no formato A4 (21cm x 29,7cm). No caso do certame de redação, para fazer a inscrição é preciso preencher as fichas e enviar o trabalho pelos Correios ou por endereço eletrônico. As redações devem ter entre 30 e 60 linhas, ser redigidas com originalidade e de forma individual.

O resultado final dos dois concursos está previsto para o dia 29 de julho. Os vencedores participarão de cerimônia de premiação na Câmara, que será realizada no dia 19 de agosto. Também deverão participar de entrevistas e programas na TV Câmara e na Rádio Câmara. Se os autores da redação e do desenho vencedores residirem fora do Distrito Federal, eles receberão passagem aérea de ida e volta, com destino a Brasília, e hospedagem com pensão completa para si mesmos, para um responsável legal e para um educador indicado, com o objetivo de participar da cerimônia de premiação.

Os três primeiros colocados de cada concurso receberão um diploma de participação e suas escolas, um kit de obras produzidas pelas Edições Câmara para compor o acervo de suas respectivas bibliotecas.

Mais informações nos editais dos concursos de desenho e de redação .

*Com informações do Portal da Câmara dos Deputados

