Concorra a bolsas para desenvolver projetos na China com tudo pago

A proposta do programa Ruth Bell Residency é simples: permitir que os participantes possam desenvolver projetos na China com tudo pago. Mais especificamente, iniciativas que tenham a ver com os temas de “luz e visão”. Para se inscrever, a data limite é dia 8 de agosto.

Não há qualquer restrição de nacionalidade, formação ou idade para os candidatos. “Todas as pessoas criativas que façam imagens ou desenvolvam trabalhos sobre ou a partir de imagens são benvindas”, diz a convocatória. A única orientação dada é de que as propostas submetidas tenham a ver com as palavras “light and sight”.

Quais são os benefícios

Os selecionados embarcam para Pequim e passam três meses dedicados à sua ideia, entre outubro e dezembro de 2019. Em outubro, os bolsistas ficarão alocados no espaço de residências Three Shadows, em Beijing; em novembro, vão para o Three Shadows de Xiamen, e em dezembro voltam a Beijing, no espaço Red Gate.

A bolsa contempla habitação em apartamentos em Xiamen e Beijing (as cidades em que os bolsistas ficarão alocados), equipamento de fotografia e vídeo, passagens aéreas, um valor de US$ 1.080 para custos de vida, mais US$ 540 para materiais, além de transporte local, seguro médico e mentoria.



Como se inscrever para desenvolver projetos na China

O sistema de inscrições funciona de forma simples. Primeiro, é necessário preencher um formulário padrão. Nesse documento, o candidato deve explicar sua área de atuação e seu histórico. Além disso, deve resumir em três parágrafos o que pretende fazer durante o período em Xiamen e Pequim.

Por fim, é necessário pagar uma taxa de 27 dólares para efetuar a inscrição. As inscrições vão até o dia 8 de agosto e, depois do processo, os selecionados receberão o resultado no dia 20 de agosto.



Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

TJAM divulga edital de concurso com 160 vagas para Manaus e interior