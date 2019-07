Alemanha oferece bolsas de estudo para curso de alemão no país

O DAAD, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, está com inscrições abertas para o programa Winterkurs, em que os estudantes realizam seis semanas de aulas de língua e cultura alemã na Alemanha. O prazo de candidatura termina no dia 15 de agosto.

O Winterkurs é realizado em parceria com universidades alemãs, como Düsseldorf, Köln, Aachen, Berlim e Leipzig. As aulas, por sua vez, ocorrem nos meses de janeiro e fevereiro de 2020.

Os selecionados receberão 1.875 euros para arcar com os custos de alojamento, alimentação e taxas do curso, além de mais 1575 euros para as passagens aéreas. O seguro-saúde será custeado pelo DAAD. Apesar de a bolsa ser suficiente para a maioria das despesas, recomenda-se que o bolsista leve de 500 e 800 euros adicionais para seus gastos pessoais e com passeios.



Além do aperfeiçoamento da língua, o objetivo do curso é oferecer aos alunos conhecimentos da cultura e da sociedade alemã. De manhã, os estudantes têm aulas de alemão e à tarde seminários, palestras e passeios culturais opcionais, como visitas a teatros e museus.

Qualquer estudante que esteja vinculado a uma universidade brasileira e apresente bom rendimento acadêmico (notas acima de 8) pode se inscrever. São aceitos alunos desde a graduação até o doutorado. Além disso, é preciso realizar o teste online OnSET, que verifica o nível de domínio do alemão. A nota mínima exigida é B1, que corresponde ao intermediário. Não há limite de idade.



Para participar, é preciso enviar o formulário de inscrição, currículo, carta de motivação em alemão, comprovante de matrícula no ano de 2016, histórico escolar com média das notas e certificado do teste de proficiência. Mais informações sobre o Winterkurs e os requisitos para inscrição podem ser vistas na página do programa.

