Mais de 3 mil vagas são abertas para novos alunos na UEA em 2020

Manaus - Na manhã desta terça-feira (9), a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) lançou os editais do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2019, acesso 2020, em entrevista coletiva, realizada na reitoria da universidade, localizada na avenida Djalma Batista, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O certame oferece um total de 3.148 vagas, incluindo 150 vagas para alunos indígenas e 196 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 1.890 vagas, sendo 1.847 vagas para a capital e 955 vagas para o interior. O Edital do SIS dispõe de 1.258 vagas, sendo 738 vagas para a capital e 382 para o interior.

As inscrições para o Vestibular e SIS serão de 5 a 30 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente no portal da UEA (www.uea.edu.br). O período para o pagamento do Boleto Bancário vai de 5 de agosto a 2 de setembro, mas para ter validade de pagamento, a impressão do boleto só poderá ser realizada até dia 30 de agosto. A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA, no período de 23 a 27 de julho.

Ao todo, 37 cursos serão ofertados para a capital e interior. O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, destacou as oportunidades geradas por meio do Vestibular e SIS. "Lançar mais um edital do Vestibular e do SIS é motivo de muita alegria para nós. Sabemos que, ao permitir a entrada de novos alunos na Universidade, oportunizamos a formação de futuros mestres e doutores nas mais diversas áreas de atuação no território amazonense. Isso fará a diferença na economia e na vida dos brasileiros", disse.

Provas do Vestibular e SIS

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 27 (Conhecimentos Gerais) e 28 (Conhecimentos Específicos e Redação) de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 29 de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. O Cartão de Confirmação do candidato estará disponível no dia 4 de outubro, no site da UEA.

Provas de habilidades específicas

A Prova de Habilidade Específica - Prova Prática do Curso de Teatro, Dança e teórico-prática de Música acontecerá no dia 15 de setembro. As provas serão realizadas exclusivamente em Manaus.

A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2019.

Acesse o edital do Vestibular pelo link: https://www.vunesp.com.br/UEAM1901

Acesse edital SIS pelo link: https://www.vunesp.com.br/UEAM1902

