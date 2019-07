Professor divulga aulão para prova de conselheiro tutelar em Manaus

A aula deverá ocorrer das 9h às 17h, no dia 14 de julho, domingo, na Av. Djalma Batista, 3.000 – Condomínio Amazonas Flat -, sala comercial 47. | Foto: Divulgação

Manaus - Desde o ano de 2008, é obrigatória a realização de uma prova de conhecimentos para poder concorrer a uma vaga de conselheiro tutelar em Manaus. Uma das matérias que os alunos têm mais dificuldade é com a Língua Portuguesa.



Pensando nisso, "Wander, o Professor", como é conhecido um dos melhores professores da disciplina em Manaus, realiza nesse domingo, o primeiro Aulão de Língua Portuguesa, visando preparar os candidatos para a prova, que ocorrerá no dia 04 de agosto deste ano.

Na prova, a ser realizada em agosto, serão 15 questões de Português, o que acaba exigindo o máximo do conhecimento do candidato, mas, segundo "Wander, o Professor", caso o candidato tenha o correto direcionamento, pode fazer uma excelente prova.

“Anteriormente, seriam apenas dez questões de Língua Portuguesa, mas houve uma retificação no edital alterando a data da prova e aumentando o número de questões de Português. Isso vai fazer com que o candidato dê seu máximo durante a preparação, para que, assim faça uma boa prova.

Para se sair bem, seja na prova que for, não há mágica; deve haver dedicação do aluno e o correto direcionamento por parte do professor. Quando o professor sabe o que faz e domina o ramo de concursos, ele pode levar o aluno a uma prova de alta performance. E é dessa forma que eu trabalho”, disse Wander.

A aula deverá ocorrer das 9h às 17h, no dia 14 de julho, domingo, na Av. Djalma Batista, 3.000 – Condomínio Amazonas Flat -, sala comercial 47.

Para participar da aula o aluno deve realizar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 40. As matrículas serão realizadas apenas no dia do evento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 98172-4871.

