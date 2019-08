PGE-AM abre processo seletivo para contratar estagiários de Direito

Manaus - A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) abre nesta segunda-feira (22) inscrições para selecionar acadêmicos de Direito para estágio no órgão. Serão abertas cinco vagas e cadastro reserva.

A bolsa-auxílio é de R$ 868 para jornada de 20 horas semanais, acrescida de vale-transporte no valor de R$ 167,20. As vagas, porém, são destinadas apenas para os estudantes que estão matriculados a partir do 5º período de Direito das universidades e faculdades públicas ou particulares do Estado.

De acordo com a coordenadora do Cejur, procuradora Clara Lindoso e Lima, o estágio vai proporcionar uma visão ampla do trabalho realizado pela PGE-AM.

“O acadêmico vai vivenciar o dia a dia do procurador do Estado, auxiliá-lo na elaboração das peças técnicas e, também, na movimentação processual. Portanto, esse estágio será importante para a vida acadêmica dos selecionados”, salientou.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas entre 22 de julho até o próximo dia 2 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, na sala do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), que fica no térreo da sede da PGE-AM, na rua Emílio Moreira, n° 1.308, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

No ato da inscrição, os candidatos precisam apresentar cópia da carteira de identidade, do comprovante de matrícula da instituição de ensino onde estuda atualmente e do histórico escolar atualizado contendo o coeficiente de rendimento acumulado.

O participante que é portador de deficiência ou que necessitar de atendimento especial para realizar a prova, deverá comunicar o fato durante a inscrição, descrevendo-o no campo “Outras Informações”.

Doação

Além desta documentação, os interessados devem levar uma lata de leite em pó. Os produtos arrecadados serão doados para entidades filantrópicas do Estado.

Prova

A prova será aplicada no dia 18 de agosto, às 8h30, no colégio da Polícia Militar do Amazonas, na avenida Codajás, s/nº, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

A abertura dos portões e o acesso às salas começam a partir das 7h45, horário de Manaus, às 8h20 os acessos serão fechados, considerando-se eliminados do certame os eventuais retardatários

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha, sendo 16 de Direito Constitucional, 12 de Direito Administrativo e 12 de Direito Processual Civil, além de uma redação de até 25 linhas no máximo. A prova objetiva valerá 8,0 (oito) pontos e terá sua nota apurada pela somatória dos acertos. Cada acerto equivalerá a 0,2.

“Buscamos estudantes que possuem a capacidade de elaborar um bom texto, que seja correto do ponto de vista gramatical e ortográfico, além dos conhecimentos básicos nas disciplinas aplicadas na prova”, destacou a procuradora.

Edital

O edital completo do processo seletivo já está disponível no site da PGE-AM, no link http://www.pge.am.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/EDITAL-2-2019-SELEcaO-DE-ESTAGIaRIO-DE-DIREITO-1.pdf . Mais informações podem ser obtidas no Cejur/PGE-AM, por meio do número de telefone (92) 3649-3108.

