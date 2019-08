Oportunidade! Mais de 12 mil vagas são oferecidas em concursos

Manaus - Nesta segunda-feira (22), diversos concursos estarão com inscrições abertas para todos os níveis de escolaridade. As novas oportunidades para alcançar uma vaga no serviço público são para nove estados do país, incluindo o Amazonas. Além das vagas que abrem no início da semana, outros concursos estão inscrições abertas e oportunidade para mais de 12 mil vagas, com remunerações que podem chegar a R$ 31,9 mil.

Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo são os estados que iniciarão as inscrições a partir desta segunda. Confira abaixo a lista, por região, dos principais concursos.

Norte

Fundação Universidade do Amazonas (UFAM)

Encerramento das inscrições: 26/07/2019

Vagas: 58

Salário até: R$ 3.126,31

Escolaridade: superior

Estado: Amazonas

Tribunal de Justiça (RO)

Encerramento das inscrições: 30/07/2019

Vagas: 5



Salário até: R$ 28.884



Escolaridade: superior

Estado: Rondônia

Secretaria de Saúde do Acre (AC)

Encerramento das inscrições: 21/07/2019

Vagas: 340



Salário até: R$ 11.260,80

Escolaridade: médio, técnico e superior

Estado: Acre

Conselho Regional de Odontologia (AC)

Encerramento das inscrições: 15/08/2019

Vagas: 230



Salário até:R$ 4.000

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Estado: Acre







Centro-Oeste

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA - GO)

Encerramento das inscrições: 09/09/2019

Vagas: 289

Salário até: R$ 8.514,45

Escolaridade: médio e superior

Estado: Goiás

Banco de Brasília (DF)

Encerramento das inscrições: 29/07/2019

Vagas: 1

Salário até: R$ 19.530

Escolaridade: superior

Estado: Distrito Federal

Sudeste



Prefeitura de Rio Novo (MG)

Encerramento das inscrições: 12/08/2019

Vagas: 45

Salário até: R$ 2.700,00

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Rio Novo

Estado: Minas Gerais

Prefeitura de Rubim (MG)



Encerramento das inscrições: 11/08/2019

Vagas: 9

Salário até: R$ 1.250,00

Escolaridade: médio

Local: Rubim

Estado: Minas Gerais

Prefeitura de Santa Cruz de Minas (MG)



Encerramento das inscrições: 21/08/2019

Vagas: 10

Salário até: R$ 3.685,85

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Santa Cruz de Minas

Estado: Minas Gerais

Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG)



Encerramento das inscrições: 24/07/2019

Vagas: 16

Salário até: R$ 2.473,56

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Santo Antônio do Monte

Estado: Minas Gerais

Marinha



Encerramento das inscrições: 16/08/2019

Vagas: 90

Escolaridade: médio

Local: Rio de Janeiro

Estado: Rio de Janeiro

Prefeitura de Cunha (SP)



Encerramento das inscrições: 19/08/2019

Vagas: 32

Salário até: R$ 8.404,40

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Cunha

Estado: São Paulo

Ministério Público (SP)

Encerramento das inscrições: 21/08/2019

Vagas: 24

Salário até: R$ 4.038

Escolaridade: fundamental

Estado: São Paulo



Conselho Regional de Medicina (RJ)

Encerramento das inscrições: 18/08/2019

Vagas: 1.001

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Estado:: Rio de Janeiro

Nordeste



Prefeitura de Itainópolis (PI)

Encerramento das inscrições: 25/08/2019

Vagas: 131

Salário até: R$ 3.500,00

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Itainópolis

Estado: Piauí

Prefeitura de Várzea (PB)



Encerramento das inscrições: 22/08/2019

Vagas: 41

Salário até: R$ 10.000,00

Escolaridade: fundamental, técnico e superior

Local: Várzea

Estado: Paraíba

Tribunal de Justiça (AL)

Encerramento das inscrições: 14/08/2019

Vagas: 20

Salário até: R$ 31.924,64

Escolaridade: superior

Local: Paraíba

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (BA)

Encerramento das inscrições: 25/08/2019

Vagas: 60

Salário até: R$ 9.600

Escolaridade: médio, técnico e superior

Local: Bahia

Tribunal de Justiça (CE)

Encerramento das inscrições: 20/08/2019

Vagas: 328

Salário até: R$ 6.180,45

Escolaridade: médio

Estado: Ceará

Fundação Universidade Estadual do Ceará

Encerramento das inscrições: 25/07/2019

Vagas: 120

Salário até: R$ 5.641

Escolaridade: superior

Estado: Ceará





Sul

Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (CIRUSPAR)

Encerramento das inscrições: 15/08/2019

Vagas: 56

Salário até: R$ 12.151,45

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Estado: Paraná

Prefeitura de Luzerna (SC)



Encerramento das inscrições: 20/08/2019

Vagas: 7

Salário até: R$ 16.406,20

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Luzerna

Estado: Santa Catarina

Exército

Encerramento das inscrições: 16/08/2019

Vagas: 127

Salário até: R$ 8.245

Escolaridade: superior

Estado: (todos os estados + DF)

Exército

Encerramento das inscrições: 02/08/2019

Vagas: 23

Salário até: R$ 8.245

Escolaridade: superior

Estado: (todos os estados + DF)

IBGE (todos os estados + DF)

Encerramento das inscrições: 23/07/2019

Vagas: 400

Salário até: R$ 4.200

Escolaridade: superior

Estado: (todos os estados + DF)

