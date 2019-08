IBGE encerra inscrições para concurso com 400 vagas nesta terça-feira

Para participar, é necessário possuir certificado de ensino superior completo nas áreas exigidas | Foto: Reprodução

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai encerrar inscrições para concurso público nesta terça-feira (23). Ao todo, são 400 vagas. Os interessados podem se inscrever através do site. A taxa de participação custa R$ 64.



Para participar, é necessário possuir certificado de ensino superior completo nas áreas exigidas. As vagas são para os seguintes setores:

Análise de Sistemas em: Desen. Aplicações (17); Desenv. Aplicações Web Mobile (2); Suporte a Comunicações e Rede (5); Suporte à Produção (4); Suporte Operacional e de Tecnologia (4); Análise Socioeconômica (36); Biblioteconomia e Documentação (4); Ciências Contábeis (30); Ciências Sociais (12); Desenho Instrucional (2); Geoprocessamento (24); Gestão e Infraestrutura (142); Jornalismo (35); Letras (1); Logística (5); Métodos Quantitativos (57); Planejamento e Gestão (1); Produção Gráfica/ Editorial (2); Programação Visual/ Web Design (10); Recursos Humanos (7).

Os aprovados deverão atuar nas seguintes cidades:

Aracaju - SE; Belém PA; Belo Horizonte - MG; Boa Vista - RR; Brasília - DF; Campo Grande - MS; Cuiabá - MT; Curitiba - PR; Florianópolis - SC; Fortaleza - CE; Goiânia - GO; João Pessoa - PB; Macapá AP; Maceió - AL; Manaus AM; Natal RN; Palmas - TO; Porto Alegre RS; Porto Velho - RO; Recife PE; Rio Branco - AC; Rio de Janeiro - RJ; Salvador - BA; São Luís - MA; São Paulo - SP; Teresina - PI; Vitória - ES.

O IBGE irá oferecer um salário-base de R$ 4,2 mil, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, férias e 13º salário proporcionais. A carga horário de trabalho é de 40h semanais. O concurso tem validade de dois anos, que pode ser prorrogado por igual período.