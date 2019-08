Inscrições para o concurso do TJAM começam nesta terça-feira (23)

Manaus - Começa nesta terça-feira (23) o período de inscrição para o concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O certame oferta 160 vagas, sendo 140 para o cargo de Assistente Judiciário, no nível médio, e 20 para o cargo de Analista Judiciário, a nível superior, incluindo formação de cadastro reserva, para a capital e comarcas do interior.

Em meio a pedidos de suspensão do concurso, o TJAM confirmou ao Portal EM TEMPO que as inscrições não seriam afetadas. Os cadastros poderão ser feitos até 21 de agosto, pelo site do Cebraspe , banca organizadora. As demais datas do cronograma também serão mantidas.



O certame deverá atender a necessidade do quadro de membros da instituição na capital e no interior do Estado. O edital do concurso já pode ser acessado no site do TJAM. A remuneração é de até R$ 8,9 mil.



Inscrições



O valor da taxa de inscrição para nível superior é R$ 150 e para o nível médio é R$ 90. O pagamento da taxa pode ser efetuado até o dia 10 de setembro. As provas estão previstas para ocorrer no dia 13 de outubro deste ano. E a convocação no primeiro semestre de 2020.

Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Cebraspe disponibilizará locais com acesso à internet, nos endereços abaixo, no período entre 10 horas do dia 23 de julho de 2019 e 18 horas do dia 21 de agosto de 2019 (conforme o horário oficial de Brasília), exceto sábados, domingos e feriados, observados o dia e o horário de atendimento de cada estabelecimento, nos seguintes endereços:

- Escola Estadual Senador Petrônio Portella - Escola de Tempo Integral, Avenida Bartolomeu Bueno da Silva (Dom Pedro II - próximo à sede da Polícia Federal) – Planalto

- Escola Estadual Dom Gino Malvestio, Rua Geny Bentes nº 3.482 – Paulo Correa (Parintins)

- Escola Estadual Pedro Teixeira, Avenida da Amizade, nº 1.041 – Centro. (Tabatinga)

Remuneração

A remuneração para nível superior é no valor de R$ 8.936,96 e para nível médio R$ 4.558, 34. Além disso os trabalhadores terão direito ao auxílio alimentação no valor R$ 1.761, 20 e auxilio saúde R$ 412,34. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

Das vagas

Para nível superior, o TJAM oferece vagas para analista judiciário nas áreas de: Analista de sistemas, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito, engenharia civil, estatística, médico do trabalho, oficial de justiça avaliador, psicologia e serviço social.

Já para nível médio as vagas são para assistente judiciário, programador, suporte ao usuário de informática e técnico de segurança do trabalho.

Estão disponibilizadas 20 vagas para nível superior e 140 vagas para nível médio.

