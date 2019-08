Semef convoca candidatos a concurso para prova discursiva

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação | Foto: Divulgação

Manaus - O edital de convocação para a prova discursiva do concurso público da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) foi divulgado nesta quinta (25).

As provas são para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais da secretaria, cuja lista dos candidatos habilitados para esta fase também foi divulgada, por ordem de classificação, na mesma edição do DOM.

A prova será aplicada no dia 4 de agosto, no período da manhã. De acordo com a publicação, as provas serão realizadas somente na cidade de Manaus.

Os candidatos habilitados para essa fase do certame serão informados quanto ao seu local de provas, por meio do cartão informativo que será enviado, via e-mail, pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

O cartão também será disponibilizado no site da instituição www.concursosfcc.com.br

O candidato deverá imprimir o cartão de informação e levar até o local da prova, junto com o seu documento de identidade oficial com foto. O candidato deverá estar no local indicado no cartão às 8h30. O portão fechará, impreterivelmente, às 9h. O tempo de permanência mínima no local de provas será de três horas, sob pena de eliminação do certame.

Para dúvidas ou mais informações os candidatos poderão entrar em contato com a FCC, por meio do telefone: (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, horário de Brasília.

