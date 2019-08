Aulão de português para concurso do Tjam acontece neste sábado

A aula será voltada tanto para candidatos a vagas de nível superior, quanto para os de nível médio. | Foto: Reprodução

Manaus - Acontece nesse sábado (10), das 14h às 17h30, um aulão de português voltado para os candidatos que irão concorrer a uma vaga no concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam).



A aula será ministrada por “Wander, o Professor”, um dos melhores professores do Amazonas e especialista em Língua Portuguesa para concursos. A aula será voltada tanto para candidatos a vagas de nível superior, quanto para os de nível médio.

Segundo o docente, a aula desse sábado servirá para mostrar como a banca – o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cesbraspe) – trabalha suas provas de português e como respondê-las com êxito, sem cair nas pegadinhas. “O Cebraspe/Cespe não é uma banca complexa, em relação a provas de português, desde que se saiba como são cobrados determinados assuntos em suas provas", explica .

De acordo com o professor, as bancas de concursos sempre têm uma certa preferência por determinados assuntos. "As questões sempre se repetem, mudam-se os textos e os comandos apenas. Com o Cebraspe/Cespe não é diferente: essa banca sempre tem seus temas preferidos numa prova, sempre com pegadinhas. A aula mostrará como esse tipo de prova deve ser respondida", disse o professor.

Ainda segundo o especialista, estudar português para concursos é diferente de estudar para vestibular. Para ele é preciso levar em consideração o tempo entre o edital e a prova.

“Estudar para concursos não é como estudar para vestibular, uma vez que o vestibular ocorre todos os anos, e, geralmente, os alunos têm cerca de oito a dez meses para se preparar. Já quando se trata de concurso, o tempo é mais curto entre o edital e a prova – uma faixa de 45 dias. Devido ao curto prazo, eu não vou ensinar o aluno ser um especialista em Língua Portuguesa, mas sim como pontuar na prova, pois isso é o que importa”, concluiu.

A aula irá acontecer nas dependências do Centro de Estudos Teológicos Brasileiro (CETEO), na Av. Ramos Ferreira, 638 – Centro -, bem em frente à Praça da Saudade.

Será cobrado o valor R$30. O aulão terá uma carga horária total de 3h30.

As matrículas devem ser feitas, preferencialmente, de forma antecipada, pois as vagas são limitadas.

Mais informações: 92 98172-4871.