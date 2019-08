Caixa abre vagas de estágio com bolsa-auxílio de mil reais em Manaus

Manaus - A Caixa Econômica Federal está com inscrição aberta para processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas para estagiários do curso de Direito, com bolsa auxílio de R$ mil e mais auxílio transporte de R$ 130. A jornada de estágio é de 5 horas diárias ou 25 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas o estudante precisa estar cursando entre o 5º e o 7º semestre e possuir idade mínima de 18 anos no momento da contratação. O aluno deverá possuir condições de cumprir, no mínimo, seis meses de estágio



Os universitários que se interessarem podem se candidatar às vagas até 22 de agosto, por meio do portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Nas etapas de seleção serão realizadas provadas online, discursiva e entrevista. O exame discursivo será aplicado presencialmente e está previsto para o dia 29 de setembro.