CRMV-AM assina contrato com banca organizadora para concurso no AM

Manaus - O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas (CRMV-AM) divulgou nesta segunda-feira (12), por meio do Diário Oficial da União , a informação de que o Instituto Quadrix assinou o contrato para organizar o próximo concurso. O Instituto será o responsável de organizar um novo edital para o preenchimento das vagas do órgão.

De acordo com a publicação, o concurso está previsto para candidatos que tenham o ensino fundamental e médio completo. A taxa de inscrição custará R$ 40 e R$ 60 respectivamente. E o edital poderá ser acessado, em breve, pelo site do Instituto Quadrix no endereço eletrônico: http://www.quadrix.org.br/ .

O último edital foi divulgado em 2017. Na época, o certame contou com vagas para Agente de Fiscalização e Auxiliar de Serviços Gerais, com salários que variavam entre R$ 1.749,88 e R$ 980,00, além de benefícios como transporte e alimentação. A jornada de trabalho era de 40 horas semanais.

Sobre o CRMV

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas é a autarquia federal responsável por registrar profissionais, fiscalizar e regulamentar o exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia no estado do Amazonas. Sua missão é promover o bem-estar da sociedade Amazonense, disciplinando os exercícios dos profissionais de medicina veterinária e Zootecnia, por meio da normatização profissional e orientação das classes.