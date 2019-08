Fez concurso da Seduc? Veja como está a chamada dos convocados

Manaus- Cento e quatro candidatos aprovados no último concurso público da Secretaria de Estado de Educação

(Seduc-AM) já entregaram a documentação necessária para assumirem seus respectivos cargos, até esta terça-feira (13). Ao todo, o governador Wilson Lima estipulou a convocação e a nomeação de 312 profissionais aprovados no certame, realizado em 2018. A apresentação dos candidatos e a entrega dos documentos estão sendo realizadas na Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (Gervs), na sede da secretaria, localizada na rua Waldomiro Lustoza, Japiim 2.

De acordo com a gerente da Gervs da Seduc-AM, Marilene Remígio, o processo de entrega da documentação dos aprovados, que iniciou na segunda-feira (12), está indo conforme o previsto. “Fizemos um cronograma de atendimento para a conferência e a validação dos documentos necessários, segundo o edital”, afirmou a gerente.

Ela revela que, na segunda (12), um total de 25 candidatos não compareceu à apresentação. Já na terça (13), o número diminuiu para 19. Para cada dia, a secretaria aguardava 74 profissionais da capital amazonense. “Vale reforçar que quem não se apresentou nos dias determinados pelo cronograma ainda poderá comparecer na quinta-feira (15), quando receberemos os (aprovados) retardatários”, acrescentou Marilene.

Caso o profissional não possa se apresentar à Seduc-AM na quinta (15), ele ainda terá um prazo de 30 dias para tomar posse, contados a partir do dia 5 de agosto. “Se, mesmo assim, por algum motivo, o candidato não conseguir entregar a documentação necessária, ele pode solicitar a prorrogação de posse, que estende esse prazo para mais 30 dias”, explicou a gerente da Gervs.

No dia (26) de agosto, acontecerá o 1º dia de atendimento de lotação e posse dos profissionais aprovados no concurso da secretaria. Mais informações a respeito de documentação e prazo podem ser conferidas no calendário oficial, por meio do link: http://bit.ly/33vxEUj.

Interior

Os candidatos do interior do Amazonas aprovados no concurso público de 2018 começam a se apresentar à Seduc-AM a partir desta quinta (15), em dois horários, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Eles terão até o dia 3 de setembro para entregar a documentação necessária para posse.

*Com informações da assessoria