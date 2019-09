Veja os concursos previstos para o Amazonas em 2019

Manaus - Foram vários os concursos públicos anunciados no Amazonas este ano, entre eles o do Tribunal de Justiça do Amazonas, que segue com inscrições abertas até quarta-feira (21). No segundo semestre de 2019, é esperado o lançamento de novos editais para preencher cargos em diferentes órgãos no Estado. Confira alguns concursos previstos:

Polícia Civil

O concurso já foi confirmado pelo órgão e a realização deve ficar para 2020, mas o edital deve ser lançado ainda esse ano. Serão oferecidas pelo menos 420 vagas distribuídas em cargos como Delegado, Investigador, Escrivão e Perito Criminal, entre outros. A comissão responsável pelo certame já está formada. O último concurso da categoria foi realizado em 2009 e ofertou mais de 900 vagas.

Secretaria Municipal de Saúde

A criação de mais de 2 mil cargos para a Secretaria de Saúde do Amazonas (Semsa-AM) foi autorizada pela Câmara de Manaus no primeiro semestre desse ano. Com a aprovação do projeto de lei, concursos devem ser elaborados no futuro para suprir a nova demanda de pessoal. Entre as novas ocupações, que devem abranger cargos de nível médio e superior, estão assistentes de saúde, médico do trabalho, neuropediatra e clínico geral, entre outros.

Conselho Regional de Medicina Veterinária

Na última segunda-feira (12), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM) divulgou, por meio do Diário Oficial da União, a contratação do Instituto Quadrix para a organização de seu próximo concurso. O Instituto será o responsável de organizar um novo edital para o preenchimento das vagas do órgão.

Defensoria Pública do Estado

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) já publicou no Diário Oficial o regulamento para o próximo certame com cargos para nível médio e superior. A comissão organizadora já está formada e são previstas lotações nos municípios de Coari, Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira, Maués e Lábrea. O último concurso da DPE-AM ocorreu em 2017.

Polícia Militar do Amazonas

Um dos concursos mais aguardados, a seleção para a Polícia Militar do Amazonas deve lançar edital ainda em 2019. A escolha da banca organizadora já está em andamento e mais de 680 vagas para oficial combatente, oficial de saúde, cabo especialista músico, cabo especialista de saúde e soldado combatente estão previstas.