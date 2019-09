Defensoria Pública abre inscrição para dez vagas de estágio em Direito

Manaus- A Defensoria Pública do Estado do Amazonas abriu, nessa segunda-feira, (19), as inscrições para o processo seletivo com dez vagas para estágio em Direito e formação de cadastro de reserva. Os aprovados vão receber bolsa mensal de R$ 779 e auxílio-transporte de R$ 167,20.

Podem concorrer às vagas os estudantes que estejam cursando entre o 4º e o 8º período da graduação. No entanto, no momento da admissão, é necessário que o aluno esteja frequentando o 5º semestre.

As inscrições serão realizadas de forma presencial ou por procurador, até a próxima sexta-feira (23), na sede da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado (Esudpam), localizada na rua 24 de Maio, no Centro de Manaus, das 8h às 13h. Para se inscrever, é necessário doar um pacote de leite em pó de 400 gramas. Todo material arrecadado será doado a uma entidade de assistência comunitária da capital.

O edital do processo seletivo está disponível no link: http://bit.ly/EstagioNaDefensoria. Esta será a terceira seleção de estagiários em Direito promovida pela DPE-AM em 2019.

Provas

O processo seletivo terá uma prova de conhecimentos específicos contendo 50 questões objetivas e uma subjetiva. O exame será aplicado no dia 1º de setembro, das 8h às 12h. As provas serão realizadas na Faculdade Martha Falcão, localizada na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Junto ao edital está o conteúdo programático da prova. O gabarito será publicado um dia após a aplicação, já o resultado preliminar no dia 18 de setembro e o final no dia 27 do mesmo mês.

Prêmio

Este ano, a DPE-AM recebeu o Prêmio CIEE de Melhores Programas de Estágio entre os órgãos estaduais. A premiação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) foi feita com base em avaliação dos próprios estagiários.

*Com informações da assessoria