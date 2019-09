Prefeitura lança edital com 271 vagas para profissionais da educação

Manaus - A prefeitura do município Manicoré (distante a 332 de quilômetro de Manaus) divulgou o edital de concurso público para o preenchimento de 271 vagas para profissionais da área de educação. As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (30) pelo o Instituto Abaré-Eté. Os salários vão de até R$ 1.278,87 com carga horária de 20 horas semanais.

São 29 vagas para professores da língua portuguesa, 31 para matemática, 24 para história, 14 para geografia, 18 de ciências, 35 para educação infantil e 125 para professor multissérie (1º ao 5º ano). O total de vagas está dividido entre escolas da Zona Rural e Urbana. Além de incluir 10% das vagas para pessoas com deficiência.



As inscrições poderão ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.institutoabare-ete.com.br , no período de 30 de agosto a 30 de setembro de 2019. O valor da taxa da inscrição é no valor de R$ 80 para todas as áreas.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva composta por 60 questões envolvendo disciplinas de conhecimentos básicos e específicos. As provas objetivas serão realizadas no município de Manicoré no dia de 03 de novembro de 2019, em locais e horários a serem divulgados.



O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com 60 questões distribuídas entre as disciplinas de matemática (05), língua portuguesa (10), noções de informática (05), conhecimentos pedagógicos (20) e conhecimentos específicos (20).

O município

Manicoré está localizada no interior Amazonas, nas margens do Rio Madeira, entre as capitais: Manaus e Porto Velho. De acordo com o senso do IBGE de 2018, o município possui 54.907 habitantes. A economia é baseada na produção agrícola, principalmente do cultivo da banana, melancia e da produção de farinha. E possui um grande potencial extrativista baseado na borracha e na castanha.