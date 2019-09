TCE-AM deve avaliar se suspende ou não o concurso do TJAM

Manaus - Nesta semana o Tribunal de Contas do Estado ( TCE/AM ) apresentou um pedido de suspensão do concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ/AM) . A publicação do edital vem sendo questionada, e este não é o primeiro pedido de suspensão do concurso. O relator do pedido é o conselheiro Antônio Júlio Cabral , do TCE/AM. O certame segue em andamento, mesmo com o pedido de suspensão em julgamento.

O TJ/AM e a Cebraspe, que é quem organiza o concurso, tinham até sexta (30) para responder todos os questionamentos do TCE/AM. Assim que o TCE/AM tiver acesso aos argumentos finais, será possível tomar a decisão de suspender ou não o concurso até que o edital esteja de acordo com as exigências do processo.

O Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas (Sintjam) também já havia pedido a suspensão do concurso , tendo em vista que o edital em questão não trazia nenhuma vaga para o cargo de auxiliar judiciário, que é o cargo mais demandado no quadro de servidores da instituição.

Outra falha foi a baixa oferta de vagas para o cargo de analista judiciário com especialidade de oficial de justiça avaliador federal. O edital convoca dois profissionais da área, mas o órgão precisa de 204.

Vagas

O certame oferece 640 cargos para nível médio e superior, em todo o estado do Amazonas. A remuneração varia entre R$ 4.558,34 e R$ 8.936,96, mais benefícios. As inscrições para o concurso do TJ/AM foram encerradas no dia 21 de agosto.