Confira o resultado da seleção de estagiários de Direito do MP-AM

Manaus - A Comissão Organizadora do 19º Exame de Seleção para o Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado do Amazonas divulgou, nesta terça-feira (10), o resultado final do Concurso, conforme termos do item 20 do Edital Nº 001/2019/PGJ.

A lista pode ser acessada por meio do link https://bit.ly/2m4dwqZ.