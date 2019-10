Faculdade abre inscrições para vestibular 2020, com bolsas de até 100%

As inscrições para o vestibular “UniNorte 2020.1” são gratuitas | Foto: Divulgação

Manaus - A UniNorte está com inscrições abertas para o vestibular 2020, que ocorrerá no dia 12 de outubro, em Manaus, com oferta de 200 bolsas de até 100%, para os melhores colocados na prova. O ingresso ocorrerá no primeiro semestre do próximo ano para mais de 80 cursos de graduação da instituição.



As inscrições para o vestibular “UniNorte 2020.1” são gratuitas e podem ser feitas até às 9h do dia 12 de outubro, no site www.uninorte.com.br/vestibular/ ou pelo número 4020-4892. Após a inscrição será gerado o cartão de confirmação de inscrição indicando o dia, local e horário da prova.

Com objetivo de ajudar a preparar os candidatos inscritos para as provas, a UniNorte promoverá, no dia 05 de outubro, das 9h às 11h, um aulão gratuito com revisão de questões de Língua Portuguesa e Matemática. O preparatório vai ocorrer na unidade 10 da UniNorte, localizada na rua 10 de Julho, Centro.

No dia das provas do vestibular, professores e acadêmicos da instituição irão promover atividades lúdicas pelo Dia das Crianças, além de dar dicas de como fazer uma boa prova.

Inovação

Entre os diferenciais da instituição estão os projetos pedagógicos inovadores, corpo docente composto por mestres e doutores e uma infraestrutura moderna, com mais de 70 laboratórios para a prática acadêmica.

A UniNorte oferece a seus alunos ensino superior de qualidade, em uma instituição com forte tradição, excelente infraestrutura e reconhecimento acadêmico.