TCE abre inscrições para 46 vagas de estágio em direito

Manaus- A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 46 estagiários do curso de Direito, além de formação de cadastro reserva.

O edital do PSS foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM e as inscrições, que poderão ser feitas por meio do site www.ecp.tce.am.gov.br , iniciarão na próxima quarta-feira (23) e seguem até o dia (31) de outubro.

O processo seletivo será composto de prova escrita de conhecimentos específicos, contendo quatro questões discursivas, com previsão para o dia (17) de novembro. Os locais de prova serão divulgados posteriormente. A primeira chamada está prevista para Fevereiro de 2020.

O estágio no Tribunal de Contas possui carga horária de 5 horas diárias, de segunda a sexta, com bolsa auxílio mensal de R$ 1 mil, além de vale transporte no valor de R$ 167,20. Para concorrer às vagas de estágio, os estudantes deverão estar cursando, no mínimo, o 2º período do curso de Direito e possuir coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a seis.

Inscrições

De acordo com o edital, as inscrições ocorrem em duas etapas. Inicialmente, a solicitação de inscrição deve ser feita pelo site da ECP, no período de (23) a (31) de outubro.

O candidato deve anexar, no próprio sistema do site, cópia de documento de identidade oficial com foto, cópia do CPF, comprovante de matrícula e histórico escolar atualizado contendo o coeficiente de rendimento.

A segunda etapa consiste na avaliação dos documentos dos candidatos pelo TCE, que confirmará as inscrições e publicará o resultado na edição do DOE do Tribunal do dia (4) de novembro.

