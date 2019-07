Prefeitura oferta 270 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes

Manaus - A partir desta segunda-feira (17), a população manauara terá a oportunidade de realizar cursos voltados ao mercado de trabalho. Ao todo serão 270 vagas, com inscrições gratuitas. O pacote é parte do programa Qualifica Manaus, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) da Prefeitura de Manaus, que busca disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico à população.

Os interessados em efetivar a inscrição devem comparecer à Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro, na segunda-feira (17) e terça-feira (18), respectivamente, de 8h às 12h, com a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda (disponíveis no edital) e o currículo atualizado.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar somente por uma turma, caso contrário, será eliminado do processo seletivo. É importante ressaltar também que a inscrição não garante a vaga.

A divulgação do resultado será feita na sexta-feira (21), a partir das 17h, no site da Semtepi.

Documentação



Os selecionados deverão levar documentação solicitada no edital: RG, CPF, Comprovante de residência e escolaridade (original e cópia) no primeiro dia do curso escolhido.

Já os candidatos em lista de espera não precisam comparecer ao local dos cursos, devendo aguardar contato via telefone pelo departamento de Qualificação Profissional da Semtepi para informar sobre a nova seleção.





Cursos e período de realização

Inscrições – 17 de junho, de 8h às 12h



Gestão de Pessoas: gerenciamento de conflitos



Período de realização – 24 a 28 de junho (8h às 12h)

Local – Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro





Liderança, Empregabilidade e Coaching

Período de realização – 22 a 26 de julho (13h às 17h)

Local – Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro





Marketing Pessoal: sendo um diferencial no mercado

Período de realização – 05 a 09 de agosto (13h às 17h)

Local – Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro





A importância do Relacionamento Interpessoal

Período de realização – 02 a 06 de setembro (13h às 17h)

Local – Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro





Inscrições – 18 de junho de 8h às 12h

Sendo um Empreendedor de sucesso



Período de realização – 23 a 27 de setembro (8h às 12h)

Local – Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro





Profissionais Resilientes: Inteligência Emocional

Período de realização – 07 e 08 de outubro (8h às 12h)

Local – Sala de treinamento do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo





Professores Criativos: Professor acima da média

Período de realização – 10 e 11 de outubro (8h às 12h)

Local – Sala de treinamento do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo





Atendimento ao Cliente: técnicas para um bom atendimento

Período de realização – 14 e 15 de outubro (8h às 12h)

Local – Sala de treinamento do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo





Desenvolvimento Profissional: técnicas para elaboração de currículo

Período de realização – 04 a 08 de novembro (8h às 12h)

Local – Sala de treinamento do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo

