Centec abre inscrições para bolsas com até 100% de desconto

Manaus- O Centro de Ensino Técnico (Centec) abriu inscrições para o Concurso de Bolsas 2019, com oportunidades de descontos de até 100% para todos os cursos técnicos e auxiliares oferecidos pela instituição, que acaba de completar dez anos.

O processo seletivo segue com inscrições até o próximo dia (11) de julho, na própria sede do Centec, situados na avenida Djalma Batista, São Geraldo. "A inscrição é solidária, ou seja, aluno só precisa levar um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) e preencher a ficha de inscrição integralmente (sem rasuras)."

Ainda segundo ela, as provas para o Concurso de Bolsas estão agendadas para o dia 14 de julho, às 9h30, também na sede do Centec. Serão ofertadas bolsas de 100% para os três primeiros colocados para os turnos da manhã, tarde e noite. De 50% para o quarto e o quinto, também nos três turnos, e de 15% para todos que forem aprovados até a última colocação.

Podem concorrer às bolsas alunos egressos das redes pública e particular de ensino que concluíram ou estejam concluindo o ensino médio. Candidatos que finalizarem o ensino médio antes do término do curso profissionalizante também podem concorrer, só precisam comprovar a informação por meio de declaração acadêmica.

Provas

A prova do Concurso de Bolsas do Centec contará com 40 questões objetivas e de múltipla escolha, sendo 15 questões de Língua Portuguesa, 15 questões de Matemática e 10 questões de Conhecimentos Gerais. O resultado será divulgado no dia 16 de julho, no local de realização da prova, nas redes sociais e no site da Instituição. As matriculas iniciam no mesmo dia e vão até o dia 31 de julho. As novas turmas terão início no dia 5 de agosto de 2019.

Com forte atuação no mercado de ensino profissional, o Centec oferece mais de 23 cursos técnicos e auxiliares nas áreas de Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, Infraestrutura, Segurança, Controle e Processo Industrial e Produção Industrial. Este ano, em comemoração aos dez anos da escola, todos estão com ofertas no Concurso de Bolsas.

"Nossa intenção é beneficiar jovens que não possuem renda e estão à procura de uma oportunidade para formação profissional com possibilidade de rápida inserção no mercado de trabalho", comenta a diretora educacional do Centec, Eliana Pinheiro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Concurso da Adaf com 208 vagas tem resultado final homologado no AM